La RFEF se adhiere a la iniciativa Football for the Goals de Naciones Unidas

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se convertirá en nuevo miembro de la iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Football for the Goals, que irá acompañada de una campaña de promoción de cara al Mundial de Catar o la Supercopa de España.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, será el encargado de presentar este martes, acompañado por representantes de la ONU y el Gobierno de España, este acuerdo, con el que el organismo federativo se adhiere a la plataforma brindada a la comunidad futbolística mundial para que esta se comprometa y abogue por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en la defensa de un enfoque basado en el respeto a los derechos humanos.

"De esta forma, la RFEF refuerza su ya de por sí sólido compromiso con los objetivos perseguidos por Naciones Unidas, cristalizados durante los últimos tiempos en acciones como el haber convertido el recinto federativo de Las Rozas en el primer complejo deportivo sostenible, hacer de la gran final de la Copa del Rey la primera con medición precisa de su huella de carbono o llevar a cabo diferentes campañas de concienciación protagonizadas por las jugadoras y jugadores internacionales españoles en pos del empleo de la energía limpia y contra la discriminación de cualquier índole en el fútbol y la sociedad en general", señaló el organismo federativo.

"La RFEF incorporará a partir de ahora de manera estructurada el trabajo que lleve a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuya promoción inmediata pasa por seguir avanzando en su consecución mediante campañas similares a las que ya han supuesto notables avances en este sentido durante la celebración de las últimas ediciones de la Supercopa de España en Arabia Saudí", añadió.

Rubiales destacó que el acuerdo supone "dar un paso importante en la defensa de los principios" que "siempre" han defendido "tanto con el fútbol español como con la sociedad en su conjunto". "En este sentido. siempre he creído que la mejor forma de mejorar una sociedad diferente a la nuestra es inundarla con los aspectos positivos que nosotros podemos aportar y desde ahora lo haremos de mejor manera si cabe gracias a nuestra alianza con Naciones Unidas y su iniciativa Football for the Goals", finalizó.