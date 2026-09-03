La RFEF y ARAG se unen para impulsar el arbitraje femenino y promover valores que mejoren la sociedad

De izda a dcha: Yolanda Parga, Rafael Louzán, Betina Nickel y Fran Soto - RFEF

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ARAG, compañía especializada en seguros de defensa jurídica y asistencia en viaje, han alcanzado un acuerdo de patrocinio por el que la aseguradora se convierte en patrocinador oficial del colectivo arbitral de las competiciones federativas de fútbol femenino.

De este modo, las próximas dos temporadas, las árbitras lucirán el logotipo de ARAG en la espalda de las camisetas en todos los partidos femeninos de fútbol de la Liga F Moeve, Primera Federación, Copa de S.M la Reina Iberdrola y Supercopa de España Iberdrola.

"Esta alianza nace del compromiso compartido de la RFEF y ARAG por impulsar, a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA), un fútbol que trasciende la competición y se convierte en un motor de transformación social", apuntó ARAG en nota de prensa.

Ambas organizaciones comparten la convicción de que valores como la igualdad de oportunidades, el respeto, la integridad, el esfuerzo, la protección de las personas y el compromiso con la sociedad no solo mejoran el fútbol, sino que, además, contribuyen a construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

Pro este motivo, como primera gran iniciativa de esta alianza, la RFEF y ARAG producirán el documental 'Cruzar la línea', una pieza audiovisual que mostrará el lado más humano y profesional de seis árbitras del fútbol español. "A través de sus historias personales, el documental pondrá en valor el esfuerzo, la preparación, el liderazgo, la capacidad de superación y el compromiso con el juego limpio", señalaron.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, recordó que su organismo "trabaja para que el fútbol siga siendo un espacio de oportunidades, convivencia y ejemplo para toda la sociedad". "Las árbitras representan muchos de esos valores que queremos seguir impulsando: preparación, liderazgo, igualdad y capacidad para tomar decisiones con responsabilidad. Estamos muy satisfechos de contar con un compañero de viaje como ARAG para dar visibilidad a esta realidad y que también refleja perfectamente estos valores", celebró.

Por su parte, la CEO de ARAG en España, Betina Nickel, recalcó que en su aseguradora creen que "proteger a las personas significa acompañarlas allí donde más lo necesitan, ayudándolas a ejercer sus derechos y ofreciéndoles la tranquilidad necesaria para afrontar cualquier situación".

"Por eso nos sentimos tan identificados con quienes, como las árbitras, trabajan cada día para garantizar el respeto a las reglas, la igualdad de oportunidades y el juego limpio. Este proyecto habla de fútbol, pero, sobre todo, habla de personas, de referentes y de los valores que queremos ver reflejados en nuestra sociedad", añadió.

Con este acuerdo, la RFEF y ARAG refuerzan su apuesta por el crecimiento del arbitraje femenino y por la difusión de los valores que representa, utilizando el fútbol como una herramienta de transformación social y de promoción de referentes capaces de inspirar a las futuras generaciones.