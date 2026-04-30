La RFEF y la Asociación de Fútbol de Japón estrechan "áun más sus lazos" con un memorando de entendimiento

Rafael Louzán y Tsuneyasu Miyamoto tras firmar un memorando de entendimiento entre la RFEF y la AJF - RFEF

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de Fútbol de Japón (JFA) han firmado un memorando de entendimiento para continuar estrechando "aún más sus lazos", según informó este jueves la entidad que preside Rafael Louzán.

El acuerdo se rubricó aprovechando la presencia de los respectivos ambos máximos mandatarios federativos, Rafael Louzán y Tsuneyasu Miyamoto, en la localidad canadiense de Vancouver con motivo del 76 Congreso de la FIFA, y ratificará el compromiso "a intercambiar conocimientos y profesionales en áreas como el fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa, categorías formativas, área arbitral, médica o de innovación en diferentes materias deportivas durante los próximos cuatro años".

Además, ayudará a promocionar la organización de encuentros internacionales entre España y Japón en diferentes disciplinas y categorías, incluyendo la de la Absoluta Femenina, o los combinados nacionales de fútbol sala

"Este es un gran acuerdo del que podrá beneficiarse en fútbol español en su conjunto", apuntó Louzán, presente en Vancouver donde la FIFA tiene previsto aprobar importantes decisiones en materia de buena gobernanza, apoyo a las federaciones miembro y en favor del fútbol femenino como la posibilidad de que las mujeres afganas puedan representar a su país en torneos oficiales.