La RFEF y la FEDDF dan visibilidad al fútbol para amputados en El Arcángel - RFEF

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fan Zone habilitada junto al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba con motivo del partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 entre la selección española femenina de fútbol y Ucrania ha albergado este sábado un espectáculo de fútbol para amputados en el que han participado cuatro jugadores de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF).

La actividad se ha celebrado en el marco del programa UEFA Grassroots y en colaboración con el programa SOMOS+, impulsado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) junto a la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), y ha tenido como objetivo principal dar visibilidad a la modalidad de fútbol para amputados, todavía poco conocida en España, pero en crecimiento dentro del entorno UEFA.

La actividad se ha estructurado en dos partes: una primera fase con partidos de fútbol 2x2 -una modalidad reducida del fútbol en la que juegan dos por equipo, en los que participaron jugadores de la FEDDF- y una segunda dinámica de 3x3 en la que el público asistente ha participado de forma activa, acercándose así a esta disciplina adaptada.

Fran Castilla, Taras Sokool, Mohamed Dieng y Óscar Molino, este último el jugador más joven del fútbol para amputados en España, han ofrecido una demostración orientada a fomentar la participación y el conocimiento de este deporte.