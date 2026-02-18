La RFEF firma un acuerdo de colaboración con Unilever para los próximos dos años

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Unilever han reforzado su compromiso con el fútbol español anunciando este miércoles su colaboración durante los dos próximos años, coincidiendo con las celebraciones de los Mundiales masculino y femenino.

"Como parte de esta colaboración única en el mercado español, las marcas Hellmann's y Skip se asocian estrechamente con la RFEF para acompañar a las Selecciones españolas absolutas de fútbol masculina y femenina y, así, reflejar la apuesta por conectar emocionalmente con los aficionados a través de sus marcas", dice la RFEF en un comunicado oficial.

Para celebrar este vínculo se lanzarán ediciones limitadas de productos de Hellmann's, con envases coleccionables protagonizados por algunas de las grandes estrellas de la selección. Además, la campaña contará con un fuerte componente local, con activaciones a través de creadores de contenido y promociones especiales con visibilidad en puntos de venta, acercando la emoción del torneo a todos los hogares españoles.

"La ilusión con la que se sella este compromiso y la importancia de este acuerdo, primero con una marca de este sector, que muestra la fuerza de las selecciones españolas y la confianza en una institución como la Real Federación Española de Fútbol, que representa al fútbol español en todo el mundo", dijo el director del departamento Comercial y Desarrollo de Negocio de la RFEF, Ramón Plaza.

Por su parte, Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España, ha destacado la filosofía detrás de este acuerdo. "Este patrocinio refleja nuestro compromiso global con el fútbol, una plataforma única que conecta con millones de personas. A través de marcas como Hellmann's y Skip, buscamos ofrecer experiencias auténticas que no solo resalten nuestra presencia, sino que también resuenen emocionalmente con los aficionados, haciendo del fútbol un vínculo aún más cercano y significativo para todos", afirmó.

"La alianza entre Skip y la selección española de fútbol nace con un propósito común: defender el valor del deporte e impulsar el máximo rendimiento dentro y fuera del campo. Una combinación ganadora que refleja el compromiso de ambas partes con la excelencia", termina la nota oficial.