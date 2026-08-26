La RFEF implementará Actas en Tiempo Real en Primera Federación

Archivo - Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Madrid - RFEF - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habilitará nuevas 'Actas en Tiempo Real' (ATR) a partir de la primera jornada de la Primera Federación, que se disputará del 28 al 31 de agosto, con las que se permitirá registrar durante el desarrollo de los partidos los principales acontecimientos del juego.

"Desarrollado por Novanet, ATR supone un nuevo paso en la digitalización de la información arbitral de la RFEF. El sistema permitirá registrar desde el terreno de juego goles, tarjetas, cambios e incidencias relevantes, facilitando su integración con el acta electrónica y con los canales digitales de información de la Federación", explicó la RFEF en un comunicado este miércoles.

Y es que, según el organismo, el objetivo de esta decisión es mejorar "la inmediatez y la calidad" de la información de sus competiciones, haciendo que los datos que se generan durante un partido puedan estar disponibles simultáneamente para clubes, medios de comunicación, aficionados y Federaciones territoriales. "No obstante, la información registrada durante el encuentro será provisional hasta el cierre del acta oficial por parte del árbitro", añadió.

Así, esta nueva implantación, que se realizará de forma progresiva, estará disponible en el inicio de la Primera Federación durante este fin de semana. Posteriormente, la herramienta se incorporará a otras competiciones como la Segunda Federación, que tiene prevista su primera fecha para del 5 al 6 de septiembre de 2026, o la Primera Federación femenina que comenzará el 13 de septiembre.

Asimismo, está previsto que ATR también se utilice tanto en LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, aunque se implementaría después de las primeras tres o cuatro jornadas de Primera Federación. Además la RFEF contempla que, de forma gradual, esta herramienta pueda ponerse a disposición de las federaciones territoriales, facilitando su implantación en las competiciones de ámbito territorial.

"Para la puesta en marcha del sistema en fútbol se han distribuido 209 'smartwatches' entre las diferentes competiciones: 61 para Primera Federación, 124 para Segunda Federación y 24 para Primera Federación femenina. Además, la RFEF dispone de otros 10 dispositivos de sustitución para poder responder rápidamente ante posibles incidencias técnicas", detalló la federación.

Así, para que los árbitros puedan controlar el funcionamiento de las 'Actas en Tiempo Real', deberán formarse para familiarizar al colectivo con el funcionamiento del dispositivo, la navegación por la aplicación y el registro de los diferentes eventos del partido.

"Con el inicio de ATR en Primera Federación, la RFEF incorpora una nueva herramienta para hacer más inmediata y accesible la información de sus competiciones, con un despliegue progresivo que permitirá extender sus beneficios al conjunto del fútbol federativo", sentenció el ente.