La RFEF impulsa la igualdad, la diversidad, la inclusión y la concienciación social en la Supercopa de Castellón

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está impulsando durante la celebración de la Supercopa de España Femenina, y bajo el concepto de Supercampeonas, una serie de iniciativas que acompañan al desarrollo deportivo del torneo y que tienen como objetivo generar un impacto positivo en la sociedad, poniendo el foco en valores como la igualdad, la diversidad, la inclusión y la concienciación social.

Así, la competición tiene como causa social principal la lucha contra el cáncer infantil a través de la iniciativa 'Goles contra el cáncer infantil'. Esta acción, desarrollada en colaboración con la Fundación Unoentrecienmil, busca visibilizar la realidad de miles de niños y niñas que conviven con esta enfermedad y subrayar la importancia de seguir impulsando la investigación para mejorar las tasas de curación.

Durante las semifinales, además, Vega, una niña que ha superado un cáncer infantil, acompaña a las árbitras en los instantes previos al inicio de los encuentros de semifinales, convirtiéndose en el rostro visible de una causa que une al fútbol en torno a valores profundamente humanos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la colaboración sostenida de la RFEF con la Fundación Unoentrecienmil, una alianza que se extiende a lo largo de la temporada y que busca movilizar al fútbol español en favor de la investigación y la concienciación social. En este contexto, las Federaciones Territoriales (FFTT) se están sumando activamente a la iniciativa, ampliando el alcance del mensaje y reforzando una respuesta conjunta desde todos los niveles del fútbol.

Además, la Supercopa cuenta con un servicio de narración audiodescriptiva dirigido a personas con discapacidad visual, que permite seguir en tiempo real todo lo que sucede en el terreno de juego mediante una descripción detallada de las acciones, los movimientos y el ambiente del estadio, favoreciendo una experiencia más autónoma, completa y adaptada a sus necesidades.

Asimismo, se ha habilitado una grada sensorial especialmente diseñada para personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras sensibilidades sensoriales. Este espacio adaptado ofrece un entorno más controlado y confortable, reduciendo estímulos como el ruido excesivo o la sobrecarga visual, con el objetivo de que niños, niñas y personas adultas puedan vivir el fútbol en un contexto adecuado a sus capacidades durante el resto del torneo.

Con todo ello, el viernes 24 se celebrará en el Teatro de El Raval la Jornada Supercampeonas, un encuentro abierto al público que reunirá a mujeres referentes del ámbito deportivo y social con el objetivo de compartir experiencias, generar reflexión y poner en valor el liderazgo femenino a través del deporte.

La jornada contará con la participación de perfiles destacados como Sonia Bermúdez, la árbitra internacional Riba Cabañero, la piloto de la Armada Española Patricia Campos o la subcampeona del mundo de surf adaptado Amaya Valdemoro, entre otras, que aportarán diferentes miradas sobre el papel del deporte como herramienta de empoderamiento y transformación social.