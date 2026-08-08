La RFEF inscribe al CD Arenteiro en Tercera Federación

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MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha procedido a resolver este sábado la inscripción del CD Arenteiro en Tercera Federación.

La resolución indica que, "habida cuenta de que se cumplen todos los requisitos de inscripción en las competiciones", se procede a "inscribir, con carácter condicional al cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos por los clubes en las diferentes categorías".

Según explica la RFEF, el club gallego ha saldado las deudas que mantenía en comisiones mixtas -jugadores- y en el Comité Jurisdiccional -entrenadores-, además de presentar los avales correspondientes a las diferentes resoluciones de las comisiones mixtas y afrontar la deuda que mantenía con la RFEF.

El pasado 1 de julio, el organismo presidido por Rafael Louzán informaba de que el club de O Carballiño (Ourense), club de Primera Federación en la temporada 2025-26, descendía a Tercera Federación por no haber cumplido con los pagos a sus futbolistas a 30 de junio.

El conjunto ourensano descendió deportivamente al final del pasado curso de Primera a Segunda Federación, pero añadirá a esa pérdida de categoría otra más tras no cumplir con las deudas pendientes con sus jugadores.