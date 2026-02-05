La RFEF y LaLiga firman sendos acuerdos de colaboración con la Asociación China de Fútbol

La RFEF y LaLiga firman sendos acuerdos de colaboración con la Federación China de Fútbol - RFEF

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán; de LaLiga, Javier Tebas, y de la Asociación China de Fútbol, Song Kai; firmaron este jueves sendos memorandos de entendimiento que reforzarán la cooperación entre ambos países en materia formativa y de organización de eventos internacionales.

En el marco del X Foro China España que comomenzó este jueves en el Real Casino de Madrid, la RFEF y LaLiga consolidaron y ampliaron la cooperación estratégica entre las instituciones para el desarrollo del fútbol en China. La firma contó además con la presencia de la consejera de Estado de la República Popular China, Shen Yiquin; la vicepresidenta segunda del Senado, Concepción Andreu; y el director de LaLiga en China, Sergi Torrents.

El acuerdo de LaLiga y ACF establece un marco de colaboración a tres años, prorrogable, orientado al impulso del fútbol base, la formación de entrenadores, el intercambio de conocimiento técnico y el fortalecimiento de los vínculos entre clubes españoles y el ecosistema futbolístico chino.

Por su parte, la RFEF explicó que los organismos rectores de fútbol chino y español se comprometen de esta manera a desarrollar programas de intercambio técnico y profesional, con especial atención al deporte de base, y abarcando áreas que van desde el análisis de datos a la cooperación en grandes torneos internacionales pasando por los derechos de retransmisión, las relaciones públicas y las aplicaciones tecnológicas.

Asimismo, el acuerdo facilitará la participación de clubes españoles en iniciativas formativas y deportivas, así como el desarrollo de competiciones, partidos amistosos y programas de intercambio entre academias de ambos países.

Además, con motivo de la apertura del Foro España China, los presidentes de la RFEF, LaLiga y la ACF participaron en una mesa redonda sobre diplomacia deportiva, también Li Kemin, presidenta de la Liga Profesional de Fútbol de China (CFL), donde subrayaron el papel del fútbol profesional como herramienta de cooperación internacional, diálogo y acercamiento entre sociedades.

Louzán destacó "la enorme cantidad de talento y trabajo que se esconden tras los éxitos de la selección o la presencia de más de 70.000 entrenadores españoles, muchos de ellos ejerciendo su labor por el mundo, y que ejercen como embajadores del fútbol español". "Alianzas como las firmadas este jueves refuerzan esta labor", dijo.

"En China llevamos mas de 17 años, conocemos muy bien el fútbol chino, creemos que podemos aportar mucho. Va en nuestro ADN. Si nos piden consejo, estamos ahí. No firmamos por firmar, para ver cuánto gano. Nos sentimos orgullosos de la confianza del fútbol chino, de nombrarme asesor estratégico del fútbol profesional chino. Voy a ser pesado, estamos trabajando en cuestiones que tenemos que avanzar. Tienen que estar entre las diez primeras potencias del mundo del fútbol. Si quieren tener una gran selección, tienen que tener una liga profesional muy competitiva", afirmó Tebas.

LaLiga celebró la consolidación de la relación con la ACF, recordando que en 2024 la Asociación China de Fútbol puso en marcha un programa de formación para directores de academias de fútbol base, o también los programas de formación en Kunming y Madrid en 2025, año que marcó la puesta en marcha de LaLiga Academy Shanghái.