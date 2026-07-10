La RFEF y LaLiga trasladan su "más sentido pésame" a los familiares de los fallecidos en los incendios de Almería

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, a 10 de julio de 2026, en Garrucha, Almería, Andalucía (España). - Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga trasladaron este viernes su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de los fallecidos en el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, y mostraron su "apoyo" a los heridos y los municipios afectados.

"La RFEF quiere trasladar su más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos en los incendios de Almería. Todo nuestro apoyo a los heridos y solidaridad con los municipios afectados", escribió la entidad en sus redes sociales.

Por su parte, LaLiga también se unió "al dolor por las víctimas de los incendios de Almería". "Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Nuestro apoyo a las personas heridas y a todos los municipios afectados", concluyó su mensaje en el perfil de 'X'.

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos deja 11 fallecidos y 8 heridos, 4 de ellos graves, según la última actualización difundida sobre las 07.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.