La RFEF presenta este martes un "acuerdo pionero" sobre tratamientos de fertilidad para jugadoras y árbitras

Archivo - La Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Madrid. - RFEF - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presenta este martes un "acuerdo pionero" con la clínica Tambre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que garantizará a jugadoras y árbitras apoyo en tratamientos de fertilidad, así como en el acceso a la fecundación in vitro o congelación de óvulos.

Esta iniciativa, según un comunicado, permitirá acceder a la fecundación in vitro o congelación de óvulos, y se suma a otras medidas impulsadas por la propia RFEF, como las destinadas a favorecer la conciliación mediante el acompañamiento de las familias de las jugadoras durante las competiciones. "La Federación responde, de esta manera, a una demanda de las jugadoras", expresó este lunes la RFEF en una nota de prensa.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, presentará este acuerdo en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acompañado por jugadoras de la selección española, árbitras y jugadoras de fútbol sala.