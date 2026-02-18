La RFEF recibe a una delegación de la FIFA para debatir sobre las transferencias internacionales de menores. - RFEF

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha recibido este miércoles a una delegación de la FIFA "para poner en común cuestiones de actualidad relacionadas con la inscripción de futbolistas menores de edad procedentes del extranjero", según informó el propio ente federativo español.

"Todo ello en un encuentro en la que han estado presentes una representación del Consejo Superior de Deportes, así como los secretarios generales de federaciones autonómicas reunidos en la Ciudad del Fútbol", añadió la RFEF en su comunicado sobre este simposio en Las Rozas (Madrid).

La delegación de la FIFA estuvo encabezada por Agustín Montes de Oca, responsable del departamento de Registro de Jugadores dentro del máximo organismo rector del fútbol. Él expuso "la realidad" de la normativa que rige para las 211 asociaciones nacionales de la FIFA "en relación con las transferencias internacionales de menores", acorde a la nota de prensa.

Delante de los secretarios generales de las federaciones de ámbito autonómico, la reunión fue dirigida por el secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, y contó con representantes del Consejo Superior de Deportes (CSD). La FIFA presentó "los pormenores de la norma, así como los avances, el espíritu y los objetivos que hay tras la normativa aplicable a una realidad social existente en España", según precisó la misma nota.

"Como en otros países, crece, y así lo indica la curva ascendente en los últimos años del número de solicitudes desde la RFEF a FIFA para la inscripción de menores extranjeros que desean practicar fútbol en nuestro país", aclaró el texto de prensa sobre esta tendencia en los fichajes.

"En determinadas comunidades autónomas como Andalucía o Canarias, el problema de la inscripción de menores extranjeros es recurrente y enfrenta a distintas posiciones que tratan de, por un lado, proteger a los menores y evitar el tráfico de personas y, por otro, dar acogida en el mundo del fútbol a todos los menores que desean practicar su deporte de manera organizada y bajo el amparo de las competiciones oficiales", zanjó la RFEF.