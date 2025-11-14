La RFEF sensibilizará contra el acoso escolar antes del España-Turquía de La Cartuja

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizará una campaña para sensibilizar la lucha contra del acoso escolar antes del partido de clasificación para el Mundial de 2026 que se disputará en La Cartuja de Sevilla contra Turquía el próximo martes, en la que se mostrarán mensajes de concienciación y el lema 'Frente al Bullying, actúa', además de la inauguración de las jornadas 'Juntos somos más fuertes' por parte del presidente Rafael Louzán.

La RFEF llevará a cabo esta acción "tras el terrible caso de acoso escolar ocurrido en la ciudad andaluza el pasado mes de octubre, que acabó con el suicidio de una menor", con mensajes de concienciación en este sentido y los voluntarios y voluntarias que desplieguen la lona del círculo central antes del partido vestirán camisetas con ese lema.

En el marco de esta campaña, el próximo lunes, Sevilla acogerá las jornadas 'Juntos somos más fuertes', organizadas por la RFEF junto a FIFA y UEFA y que tratarán de "sensibilizar sobre el acoso, la salud mental y la inclusión". Tendrán lugar en el Auditorio Factoría Cultural de la ciudad hispalense y el encargado de inaugurarlas será Rafael Louzán, presidente de la RFEF. El encuentro contará con ponentes como Jero García, exboxeador profesional; y Lola Fernández-Ochoa, presidenta de la Fundación Blanca.

Por otro lado, el proyecto 'Be my Referee' tendrá una nueva oportunidad para presentar su apuesta por la inclusión, con Rubén Almazán, árbitro, y Conxita Esteve, miembro de la Junta Directiva de la RFEF. Con esto, la entidad que dirige Louzán "busca dar voz a las causas sociales y sensibilizar sobre problemas y situaciones que pueden afectar a las personas".

Además, para ese enfrentamiento ante Turquía, la RFEF volverá a habilitar en La Cartuja el palco sensorial, en colaboración con 'Autismo España', para que jóvenes con autismo puedan ver el partido en un entorno apropiado junto a sus familias y monitores especializados. Por otro lado, se ofrecerá un servicio de narración audiodescriptiva en directo para personas ciegas o con baja visión, garantizando que puedan seguir el partido.

Finalmente, también antes del partido y en colaboración con la organización 'OKPlanet', se realizará una actividad de recogida selectiva de residuos cerca del estadio, en el que un grupo de 15 voluntarios participará para apoyar la limpieza y promover la correcta separación de residuos entre los aficionados.