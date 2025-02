Ribalta, responsable del Espanyol Femení: "Nuestra jugadora es la víctima y daremos los pasos que requiera"

Asegura que Daniela Caracas necesita "tiempo y espacio para recuperarse" tras lo sucedido con Mapi León

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La responsable del RCD Espanyol Femení, Dolors Ribalta, aseguró que el club blanquiazul emprenderá los pasos, judiciales o no, que su jugadora Daniela Caracas requiera y solicite tras tomarse un "tiempo y espacio" para "recuperarse" tras lo sucedido en el partido de la Liga F contra el Barça Femení, en una acción con Mapi León en la que esta pudo tocarle la zona íntima.

"El Espanyol ha estado contundente en el comunicado y lo ha hecho porque nuestra jugadora, repetimos, es la víctima. Nosotros tenemos que estar al lado de nuestra jugadora, acompañarla y dar los pasos que ella requiera", aseguró Ribalta a los medios tras un acto.

Para la responsable del fútbol femenino del club blanquiazul lo que se debe juzgar es que ahora mismo su jugadora necesita "recuperarse". "Tenemos una jugadora que necesita tiempo y espacio para recuperarse. La jugadora, Daniela, necesita espacio para recuperarse. Porque frente a estas situaciones, las víctimas necesitan espacio, necesitan verlo claro. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no presionarlas, sino acompañarlas", detalló.

"Las imágenes son clarísimas, las ha visto todo el mundo. Es una situación inadmisible. Hoy hemos hablado con la futbolista y nos ha agradecido que estuviéramos dándole apoyo. Que estuviéramos acompañándola. Y de hecho hoy es el día de descanso del equipo. Que eso también está muy bien porque ha podido tomar distancia. Ayer le aconsejamos que se alejara de todo y estuviera muy tranquila. Que el club estaba a su lado", explicó Ribalta.

Además, el club 'perico' puso a su disposición sus servicios jurídicos y psicólogo. "También le pedimos si quería que fuéramos nosotros quienes diéramos las versiones sobre lo sucedido a partir de lo que ella nos contó fuera ella misma. Ella dijo que quería estar en un segundo plano, que quería cuidarse", argumentó la directiva.

"Lo más importante para nosotros es que la jugadora esté bien, frenar los insultos, que un poco el comunicado va en esta línea, decir que ha pasado esta situación, que esta situación es inadmisible en el mundo del esporte. Nosotros como club y yo también como exjugadora hemos tenido que luchar muchísimo para tener la visibilidad que tenemos ahora", aportó.

SIN NOTICIAS DEL BARÇA NI DE MAPI LEÓN

Por otro lado, aseguró que de momento no han tenido ninguna respuesta al comunicado de parte del Barça Femení ni de Mapi León, que sí explicó en sus redes sociales y por vía del club blaugrana su versión de los hechos, negando que tocara las zonas íntimas de Caracas ni que "vulnerara la intimidad" de la jugadora blanquiazul. "En relación al club rival nadie se ha puesto en contacto con nosotros", aseguró Ribalta.

"Sí que es cierto que algunos sindicatos nos han llamado para darle el apoyo a la jugadora y para estar cerca nuestro. También la Liga F ha estado en comunicación directa con el club y nos ha mostrado su cariño hacia la jugadora. Así que agradecemos a todos aquellos y todas aquellas personas que habéis mostrado cariño a nuestra jugadora, que os habéis mostrado cercanos a ella, que sabéis cuidarla, que la entendéis, que es una situación complicada", añadió.

Y, sobre el comunicado de Mapi León negando la mayor, no quiso valorarlo. "No somos nosotros los que tenemos que valorar un comunicado ajeno. En cuanto supimos la versión de la jugadora, el club hizo lo que tenía que hacer, que es un comunicado diciendo que la situación que vivimos fue inaceptable y que está fuera de los valores del deporte. La sociedad actualmente es una sociedad muy avanzada, no estamos en la época de Míchel y Valderrama, afortunadamente eso indica que la sociedad ha avanzado y nuestro club está al lado de la jugadora y al lado de que no haya violencia ni agresiones de ningún tipo en el deporte", apuntó la responsable 'perica'.