Riera, sobre el Eintracht: "Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado"

Archivo - Albert Riera, en un partido del Eintracht Frankfurt. - Florian Wiegand/dpa - Archivo

FRÁNCFORT, 20 Jun. (dpa/EP) -

El entrenador español Albert Riera, de 44 años, ha comentado que "estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado" cuando el pasado 2 de febrero se hizo cargo del banquillo en el Eintracht Frankfurt, acabando la temporada sin cumplir objetivos y marchándose.

"Simplemente no estábamos hechos el uno para el otro", afirmó Riera en una entrevista con la cadena televisiva eslovena Sportklub. "Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", añadió un Riera que entrenó al Eintracht en 14 partidos durante poco más de tres meses.

El austriaco Adi Hütter será el entrenador del Eintracht la próxima temporada, volviendo al equipo de Fráncfort para vivir su segunda etapa, pues ya dirigió ese banquillo entre verano de 2018 y verano de 2021.

Aunque Riera elogió la colaboración con el director deportivo Markus Krösche, criticó abiertamente al club y a la plantilla. Así, el técnico balear señaló que no se llevaría a ningún jugador a su próximo proyecto.

Según él, para su próximo proyecto elegiría a más futbolistas del NK Celje, club de Eslovenia donde trabajó en dos etapas distintas. "No sé si alguien lo habría hecho mejor, nunca lo sabremos", apostilló un Riera que en su día reemplazó a Dino Toppmöller como entrenador del Eintracht.

Sin embargo, Riera irritó por su conducta y algunas decisiones. Por ejemplo, mandó a Mario Götze a la grada poco antes de oficializarse su renovación de contrato. Además, dijo que se percató de que no podría fichar en este verano los perfiles de jugadores que hubiese querido.

"La política del club establece que el entrenador no tiene influencia en la búsqueda de talentos ni en la composición de la plantilla", apuntó Riera. "Ese no es el entorno adecuado para mí y sabía que a largo plazo no podríamos trabajar juntos", admitió finalmente en su entrevista.