Rivaldo: "Vinícius debería ser el máximo candidato a ganar el Balón de Oro"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Vítor Borba 'Rivaldo' afirmó este miércoles que Vinícius debería ser el "máximo candidato" para lograr el Balón de Oro por "todo lo que ganó y por como jugó" durante la temporada, aunque es consciente de que su papel en la Copa América "puede afectar" en el resultado.

"Vini debería ser el máximo candidato para ganar el Balón de Oro por todo lo que ganó y por cómo jugó. Pero como ahora el cierre de la temporada lo pone la Copa América y la Eurocopa, y eso puede afectar. Estas competiciones hacen que la gente empiece a pensar ya en otros nombres y candidatos. Pero aun habiendo caído con Brasil, yo creo que merece este premio por todo lo que hizo esta temporada", comentó el ganador del Balón de Oro 1999 en declaraciones a Betfair.

Rivaldo fue muy duro con la selección brasileña y catalogó de vergonzosa la participación del equipo en la Copa América. "Hablo como exjugador de la Selección Brasileña, sé que estas críticas son normales y que los jugadores deben asumir la responsabilidad. La Copa América de Brasil fue una vergüenza", dijo.

El ex internacional brasileño pidió que los futbolistas den "un paso al frente". "Lo que se ve es que Brasil está en un momento difícil en cuanto a jugadores. Con todo el respeto a los que están, falta que den un poco más. Tenemos muchos jugadores que no tenían la experiencia de jugar partidos de tanta importancia para la selección. Brasil tenía jugadores que no estaban preparados para una Copa América. Ahora nos ven sin experiencia, ya no damos miedo", criticó.

Rivaldo fue especialmente crítico con el delantero del Real Madrid Endrick. "Algo no marcha bien cuando ves que el entrenador quita a veteranos que marcan la diferencia para intentar ganar en los últimos minutos del partido, y aun así, mantienes a un chico de 17 años como Endrick, que estaba perdido".

"Jugadores como Rodrygo, Raphinha o Paquetá, que son referentes, tienen que tener los ojos inyectados en sangre y jugar hasta el final, aunque sea para tirar en la tanda de penaltis. ¿Tú has visto alguna vez a Messi siendo sustituido en un momento así? ¿O a Cristiano Ronaldo? Yo nunca fui sustituido en la Copa América y los dos Mundiales que jugué. Sólo ante Costa Rica y para hacerle un hueco a Kaká cuando ya estábamos ganando", valoró el embajador de Betfair.

Rivaldo también pidió a Dorival que dé un paso al frente, sea valiente, y tire más de jugadores que jueguen en las ligas locales de Brasil. "Tienes que llamar seis, siete o diez futbolistas que jueguen en Brasil, como hizo Felipao en 2002, cuando ganamos el Mundial. No tiene sentido que tengamos un seleccionador que esté viendo in situ todos los partidos del ‘Brasileirao’ y luego se lleve sólo a uno o dos jugadores que juegan en Brasil", apuntó.

"Ahora que hemos caído en la Copa América, vuelve a empezar esta presión enorme. En Brasil es complicado gestionar situaciones así, porque si ganas la Copa América, nadie va a salir a la calle a celebrarlo, sería lo normal, pero si pierdes cómo hemos perdido, se generan muchísimas críticas. Por eso ahora tanto el entrenador como la federación deben estar tranquilos, transmitir seguridad y continuar. Es el momento de salir públicamente y decir: ‘Dorival va a seguir con nosotros hasta el final’", expresó Rivaldo.

Por último, el Balón de Oro en 1999 cree que será fundamental el retorno de Neymar. "Siempre se le echa de menos. Creo que su regreso la 'Selecçao' será mucho más fuerte. Hay que hacer un equipo pensando en Neymar. No creo que la edad sea un problema. Argentina ganó un Mundial con Messi entrado ya en los 35 años. Neymar será en el Mundial más joven todavía. Hay que jugar para él", concluyó.