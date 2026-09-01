Robert Moreno, nuevo seleccionador de Corea del Sur

Archivo - El entrenador español Roberto Moreno, en su etapa en el Granada CF. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El técnico español Robert Moreno fue nombrado este martes nuevo seleccionador interino de Corea del Sur, reemplazando al cesado Hong Myung-bo tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en una elección que por primera vez que se realizó a través de un proceso abierto, tras dejar el Sochi ruso en septiembre de 2025.

Moreno, de 48 años, fue seleccionado en la séptima reunión de la Junta Directiva de la KFA en 2026, junto a un total de seis miembros del cuerpo técnico. El de Hospitalet de Llobregat afronta una nueva experiencia en el combinado nacional asiático tras entrenar en el Sochi ruso, al que ascendió a Primera División, pero del que se marchó de mutuo acuerdo en septiembre de 2025.

El catalán, que fue segundo entrenador de Luis Enrique Martínez en el FC Barcelona y la selección española, también dirigió como seleccionador a 'La Roja' entre 2018 y 2019. Después, entrenó al Granada CF y al AS Monaco francés. "A pesar de su relativa juventud, sus puntos fuertes son su capacidad de diseño táctico y análisis de rivales, fruto de su experiencia al frente de los mejores clubes y selecciones nacionales del mundo, así como su excelente manejo de datos", destacó el comunicado de la federación.

"Esta es la primera vez que la asociación selecciona a un entrenador para la selección nacional A mediante un proceso de selección abierto", reveló la KFA, después de las críticas sobre el nombramiento del último seleccionador, Hong Myung-bo. Ahora, se decantan por Moreno, que dirigirá de forma interina los seis partidos de los parones de septiembre, octubre y noviembre.

Hyun Young-min, presidente del Comité de Mejora del Rendimiento, destacó que Moreno les "impresionó con su entusiasmo, ya que posee un profundo conocimiento del fútbol coreano y presentó diversas alternativas tácticas". "Confiamos en que el equipo de Moreno, seleccionado mediante un riguroso proceso, desempeñe un papel fundamental en la transformación del ambiente de la selección nacional y en la mejora de su rendimiento", deseó.

Por tanto, el contrato del entrenador español finaliza el 27 de noviembre, aunque este incluye una cláusula que le permitirá hacerse cargo de la selección nacional masculina de fútbol hasta la Copa Asia, "tras una evaluación después de seis partidos".