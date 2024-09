Roberto Carlos: "Lo que pasó en el derbi no es normal, me impresionó ver encapuchados"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista del Real Madrid Roberto Carlos reiteró este lunes que "lo que más" le "preocupa" de los incidentes en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de este domingo, que obligaron a suspender el partido durante 20 minutos, "es la imagen del fútbol español", y confesó que le "impresionó" ver a "encapuchados" en las gradas, defendiendo que "no es normal".

"Lo que más me preocupa es la imagen del fútbol español, no importa el campo, nunca puede pasar. Vamos a esperar ahora que la federación tome las decisiones necesarias para que no vuelva a ocurrir. Me deja triste ver que hubo gente que salió antes del estadio para llevar los niños al colegio por algunas personas que no tenían que estar ahí", afirmó el brasileño en un evento de Burger King, con el exjugador como imagen de su nueva hamburguesa con los Cheetos pelotazos.

El que fuera lateral izquierdo del Real Madrid confesó que ver el lanzamiento de mecheros desde el fondo sur del Metropolitano y la suspensión del encuentro durante 20 minutos le dejó "muy triste", al tratarse de España, "un país moderno". "Estamos sufriendo demasiadas críticas por el mundo por la imagen mala del fútbol español, eso no puede pasar nunca más", aseveró.

"Siento mucho cariño por el Atlético, por la gente de seguridad del club, pero lo de ayer no es normal. La imagen fue brutal. Vi encapuchados por primera vez en España, y me impresionó. Fueron preparados para algo, para agredir, pero no quieren enseñar la cara, fue muy extraño. Es una pena. Tratándose de un club como el Atlético, con mucha seguridad... Que no vuelva a ocurrir y ya está", comentó.

Además, no quiso valorar el posterior saludo de los rojiblancos, ya después de los incidentes y el empate (1-1) final, hacia la zona donde se iniciaron los incidentes, argumentando que "los mejores" para hablar de ello son "los capitanes y el entrenador del Atlético".

"Yo soy de Real Madrid, soy embajador del Real Madrid, y no puedo comentar nada más. Es una imagen rara, pero que los capitanes salgan y que el entrenador explique exactamente si es una forma de agradecimiento o por el empate, no lo sé. No quiero pensar mal, tratándose de un acto grave. Me sorprendió", opinó.

Concretamente, mostró su "máximo respeto y cariño" hacia Diego Pablo Simeone y defendió que Thibaut Courtois, al que el argentino acusó de provocar el lanzamiento de mecheros desde la grada, "solo celebró un gol". "Es normal que Simeone defienda sus colores, pero nosotros sabemos cómo es el mundo del fútbol y la forma de trabajar de cada entrenador trabajar. Simeone es un grandísimo entrenador, que siga con su opinión, pero al final es una imagen fea para el fútbol español", insistió.

"Yo celebraba los goles, yo creo que Courtois no ha hecho nada más que eso, no ha insultado a la gente, no ha hecho ningún resto. Solo pido a la gente que tenga un poco de paciencia cuando va al campo a divertirse, a pitar, pero que no tire nada dentro del campo", advirtió.

Así, pidió a las personas responsables "que tomen decisiones". "No me interesa el club, me interesa el fútbol español, que no es la primera vez que están hablando de nosotros ahí por el mundo y eso no es bueno", repitió.

"Ahora quien decide es la Federación, las imágenes están ahí, yo también me levanté y me fui cuando vi los mecheros ahí, me acordé de mi época, me fui dentro de la sala mientras estuvo parado el partido. Es una pena y es el momento de arreglar eso, y que la gente vaya a los campos a divertirse con las familias, que no se vuelva a repetir", zanjó Roberto Carlos.

"VINÍCIUS ESTÁ TRANQUILO Y CERCA DE SER EL MEJOR DEL MUNDO"

El exfutbolista salió en favor de Vinícius Júnior, en el foco mediático las últimas semanas por su conducta en los campos, y por pedir que el Mundial de 2030 no se celebre en España como 'castigo' contra una minoría racista. "Lo conozco, tengo un máximo cariño por él y si él se equivoca le tiro de las orejas", bromeó.

"Era una entrevista normal, estamos muy cerca de un Mundial en España y el país sabe que teniendo jugadores como 'Vini' el fútbol crece muchísimo. Como cuando tuvimos a Cristiano o Messi. Hay que tratar a Vinícius con cariño, porque sufre muchísimo dentro y fuera de campo. Yo no creo que España sea un país racista", manifestó.

Y recordó que él sufrió episodios racistas como jugador del Real Madrid. "Cuando recibía el balón tenía una canción, yo miraba a la gente y pedía a mis compañeros que me diesen el balón más todavía, hasta que la gente se cansara. El tema Vinícius se acabó. Yo soy negro, y qué. Cuando nos vayamos, vamos todos ahí abajo. Hay que terminar con el tema del racismo, hay que dar buena imagen, ser felices y que la gente vaya al campo a pasarlo bien", sostuvo.

"Vinícius está supertranquilo. Él sabe que está muy cerca de ser el mejor jugador del mundo. Hizo grandísimos partidos la temporada pasada. Este año estamos intentando que él sea un poco más tranquilo de cara al público, que siga jugando su fútbol con esa alegría de siempre. El Balón de Oro está ahí, solo depende de él. Y estoy segurísimo, por todo lo que hace por el fútbol, que lo va a ganar", expresó.

También salió en defensa de Endrick, después de jugarse él solo un contragolpe en el derbi con otros compañeros acompañándolo. "Yo haría lo mismo. Con Zidane por aquí, Raúl... Si la portería está aquí de frente, la golpeó. Con la potencia que tiene, que siga tirando", dijo, destacando su "confianza".

"Es un fenómeno, un jugador de altísimo nivel, con una mentalidad increíble, ganadora. Espera su momento de entrar y cuando entra intenta arreglar el partido, ayudar a sus compañeros. Endrick representa lo bueno del fútbol brasileño", elogió Roberto Carlos.

Finalmente, Roberto Carlos reconoció que Kylian Mbappé "se va adaptando poco a poco" al fútbol español, a su "velocidad de partido, el ambiente de los estadios". "Se está adaptando muy bien y para nosotros es una alegría tener un equipo tan bueno", concluyó.