Roberto Fernández: "Uno está donde quiere estar y yo lo tenía claro desde el primer momento"

Archivo - Roberto Fernandez of RCD Espanyol celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Real Betis at RCDE Stadium on May 04, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del RCD Espanyol Roberto Fernández ha asegurado este jueves que "tenía claro desde el primer momento" que lo que quería era jugar en el club blanquiazul, después de su exitosa cesión la temporada pasada, ya que era una sitio donde se dio cuenta que podía "mostrar su juego" y ser un "jugador importante" dentro del equipo de Manolo González.

"Al final, uno está donde quiere estar y yo lo tenía claro desde el primer momento, desde el primer partido que llegué aquí. Conecté con la grada, y eso lo sentí yo muy profundamente, y me di cuenta que era en un sitio donde podía demostrar mi juego y ser un jugador importante y un jugador de futuro", ha asegurado el delantero blanquiazul en el acto de presentación de su fichaje.

Tras varias semanas de negociaciones, el Espanyol consiguió llegar a un acuerdo con el Sporting de Braga para el fichaje de Roberto. Un largo "proceso" del que el delantero español no quería saber nada. "Mis agentes no me iban diciendo cómo iba el proceso. Al final, yo confío en ellos. Ellos querían que yo estuviera aquí, y yo quería estar aquí, entonces, yo sabía que ellos iban a hacer todo lo posible porque yo estoy aquí", explicó.

"Manolo siempre me dice que sea el niño que siempre él me ha visto, como en este caso en Málaga. El tema ese de la presión, porque al final los goles, pues un día puedes fallar, un día puedes meter, pero que nunca se me vaya el tema de la presión, las ganas que él siempre le pongo en todos los partidos, porque eso es una de las cosas que me ha llevado hasta aquí", ha revelado el andaluz sobre lo que le pide el técnico 'perico' Manolo González.

De cara a la próxima temporada, Roberto competirá por el puesto contra un delantero con mucha experiencia como es Kike García, una competencia que el futbolista de 23 años ha asegurado que es "lo mejor" que le puede suceder a su edad. "Creo que es lo mejor que le puede pasar a un chaval de mi edad. Tener a alguien de competencia como Kike", declaró.

"Te puede aportar experiencia de todas las batallas que ha tenido a lo largo de su carrera. Lo mejor, yo te digo, que le puede pasar a alguien de mi edad es tener a alguien de competencia como Kike, que ya he hablado un par de veces con él y, al final, lo que él quiere es ayudar. Intentar que los dos estemos en la mejor manera posible porque, si estamos los dos bien, también significará que el equipo va a estar bien", profundizó.

Sobre la presión de hacer goles, el delantero ha dicho que eso es "para los neumáticos" y él está tranquilo en hacer su juego. "Siempre digo que la presión va para los neumáticos. Creo que hay que estar con toda tranquilidad, que hacer las cosas que he venido haciendo estos seis meses, y yo creo que así va a salir el Roberto que habéis visto", aseguró.

"Nadie lo sabe hasta que no llega aquí. Ese sentimiento perico que se dice, cuando llega aquí te das cuenta la masa que hay de gente 'perica'. Y eso al final es una de las cosas que tiene el Espanyol. Su gente, el club, también interiormente el club, todas las personas, su humildad, y me he identificado mucho con este club, ha destacado sobre el sentimiento 'perico', del que tanto se ha hablado en las últimas semanas.

Por su parte, el director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, ha querido destacar la "humildad en el juego" de Roberto. "Hay una cosa que destaca mucho en Roberto, que es algo que quizás no se ve, que quizás no se destaca, porque se destacan más los goles y más en un 9, pero yo lo denominaría como la humildad en el juego", explicó.

"¿Cómo es posible tener esa humildad en el juego siendo un delantero, donde te miden por los goles, básicamente, pero qué pasa cuando no se da eso, ¿qué trabajo, qué presión, cómo juntar el equipo, cómo trabajar en ese robo, cómo trabajar a nivel defensivo, cómo hacer que el equipo sea más fiable defensivamente en un equipo que nos toca defender mucho, y eso sí es Roberto, y eso sí tiene un valor para nosotros", profundizó.

Finalmente, ha mostrado su orgullo por haber podido fichar al delantero andaluz. "Estamos orgullosos de tener a Roberto en propiedad, que es una muy buena noticia para el Espanyol. Ha sido largo y duro, pero él y su entorno han puesto todo para priorizar el Espanyol, y cuando un jugador prioriza el Espanyol, pues tiene un valor para mí incalculable", finalizó.