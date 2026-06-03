Roberto Jiménez califica de "proteccionista" y "viable" la propuesta de LaLiga sobre el inicio del curso 26-27

Archivo - El exfutbolista Roberto Jiménez, responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga. - PABLO GÓMEZ TRIBELLO - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista Roberto Jiménez, responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga, ha calificado como "proteccionista" y "viable" la propuesta de la patronal de clubes a los sindicatos para el inicio de la temporada 2026-27 el fin de semana del 14 al 16 de agosto, y que cumple "íntegramente" con el descanso fijado en el convenio colectivo.

Roberto Jiménez, que militó en el Atlético de Madrid, Benfica, Olympiacos, Espanyol y Alavés, entre otros clubes, lidera la Oficina del Jugador de LaLiga desde diciembre de 2025, hace ahora seis meses. Este área pretende fortalecer la relación con los futbolistas y sus representantes, así como para impulsar iniciativas orientadas a su bienestar, desarrollo profesional y acompañamiento.

Además, dicha oficina actúa como punto de interlocución con asociaciones y organismos vinculados al colectivo de jugadores. "Ha sido una temporada muy exigente y, a la vez, muy ilusionante. Hemos podido visitar prácticamente a la mitad de los vestuarios de LaLiga, lo que nos ha permitido no sólo contarles a los jugadores todos los proyectos que tenemos para ellos, sino más importante aún, recoger de primera mano sus opiniones, inquietudes y sensibilidades que tienen para con LaLiga", resumió en declaraciones a Europa Press.

Jiménez desveló que esta semana han estado en la sede de LaLiga con varios jugadores que han participado de 'Global Players Program'. "Algunos de ellos recién retirados y otros muchos aún en activo, a los que este programa de LaLiga Business School -exclusivo para futbolistas- les sirve para orientar su carrera y sus capacidades más allá de los terrenos de juego", comentó.

De este primer medio año en el cargo, destacó el proyecto de LaLiga Season Recap 26, con el que han recopilado los datos y momentos más destacados de cada uno de los jugadores de LaLiga en un vídeo personalizado con una canción original que compuso Myke Towers para la ocasión. "¿Cómo surgió? A modo de reconocimiento por todo lo que nos han hecho disfrutar en toda esta pasada temporada, y que a los futbolistas les sirva también para conectar con sus aficionados", explicó.

Para la próxima temporada, la oficina ha iniciado ya el proyecto 'Player Care&Engagement', que ayudará a los clubes con el desarrollo y profesionalización de estructuras de apoyo y atención al futbolista. "Este proyecto seguro que servirá para mejorar el bienestar de los jugadores en su vida diaria fuera de los terrenos de juego", indicó.

"El principal objetivo para la próxima temporada no es otro que seguir lo más cerca posible de los jugadores, cimentando una relación lo más próxima, transparente y eficaz posible con ellos, así como con el resto de organismos alrededor. Empezando por la confección del calendario para la próxima temporada 2026-27, sin ir más lejos", añadió.

CALENDARIO 2026-27

Jiménez aseguró que la protección del descanso y la salud de los jugadores es una "prioridad compartida" con los sindicatos. "Y estamos intentando encontrar la fórmula más adecuada para garantizar esa protección. Hemos mantenido ya tres reuniones con AFE en busca de consenso. La propuesta de LaLiga cumple íntegramente el convenio colectivo, se respetan los 21 días de vacaciones establecidos para los futbolistas y también los 20 días de pretemporada, cuya planificación corresponde a cada club", subrayó.

Desde la patronal de clubes, prosiguió el responsable de la Oficina del Jugador de LaLiga, se han planteado "soluciones concretas y flexibles" para que la primera jornada de LaLiga EA Sports pueda disputarse el fin de semana del 14 al 16 de agosto como viene siendo habitual los últimos años.

"Y que los clubes afectados por el Mundial puedan jugar esa primera jornada entre semana, después del 14 de agosto, favoreciendo la logística lo máximo posible dentro de las condiciones de equilibrio y justicia deportivas para con todos los clubes. No todos los futbolistas se ven afectados igual por el Mundial tampoco. Los análisis realizados indican que estadísticamente solo cuatro equipos de LaLiga se verían realmente afectados por la presencia de jugadores que pudieran alcanzar las semifinales o la final del Mundial. Es una propuesta proteccionista y viable", sentenció.

El calendario debe integrar las competiciones europeas, las 'ventanas FIFA', Copa del Rey, los 'play-offs' de ascenso y los compromisos internacionales. "Con el condicionante especial de que este verano el Mundial va a durar hasta 10 días más que Mundiales anteriores, lo que lo complica todo un poco más si cabe. Hemos propuesto a AFE incluso ir juntos a explicar a los jugadores la realidad y las limitaciones del calendario para buscar soluciones compartidas, y esperamos poder llegar a ellas pronto sin tener que comprometer tampoco la sostenibilidad y el correcto desarrollo de la competición", concluyó.