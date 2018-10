Rodri Hernández: "He vuelto a casa para conseguir títulos"

Actualizado 20/07/2018 14:49:09 CET

Llevará el dorsal 14: "Mi historia empieza hoy y me gustaría parecerme a Simeone y Gabi"

El nuevo centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo Hernández, se ha mostrado "contentísimo" por su "vuelta a casa" cinco años después de su marcha rumbo al Villarreal y ha asegurado que retorna para "conseguir títulos" con un equipo que "aspira a todo" y que, a su juicio, cuenta con "la mejor plantilla de la Liga".

"Estoy contentísimo por la vuelta a casa. Cuando uno sale de su club, donde siempre ha soñado con debutar, siempre espera poder volver. Cuando se me dio la oportunidad no lo pensé mucho. He seguido un recorrido muy largo de sacrificio y crecimiento personal para llegar aquí. Solo quiero dar lo mejor de mí, es un salto importante y voy a darlo todo por esta camiseta. Ojalá consiga títulos, es a lo que he venido", apuntó Rodrigo, como pondrá ahora en su camiseta en lugar de 'Rodri', en su presentación.

Durante el acto, se desveló que el nuevo jugador rojiblanco llevará el mismo dorsal 14 que portaron dos mediocentros históricos del club: su actual entrenador Diego Pablo Simeone y el ya excapitán Gabi Fernández, que acaba de abandonar la entidad.

"Lo vivo con la máxima ilusión, sé que ha sido un dorsal muy importante para este club. Simeone y Gabi han representado esos valores de coraje, garra y competitividad. Han sido jugadores fundamentales que han dejado huella en el club no solo con el juego, también con el liderazgo. Mi historia empieza a partir de hoy y me gustaría parecerme a ellos el día de mañana", deseó.

En cualquier caso, el madrileño aclaró que no vino "pesando si se iba Gabi o no" y que solo pensaba en que estaba fichando por un "club grande. "Sé que estoy preparado para dar el paso y en el club también lo han visto porque me han dado la oportunidad. Creo que puedo aportar muchas cosas y por eso estoy aquí. Soy muy joven y me queda mucho por aprender. Vengo a ganar títulos, es la mentalidad que me transmitieron desde que tenía 12 años y entré en la Academia", rememoró.

Durante la presentación, el club proyectó un vídeo con imágenes de Rodri cuando jugaba en el Atlético, donde compitió en sus categorías inferiores, y el jugador pudo recordar aquellos "momentos muy felices". "He ganado ligas de canterano, he crecido mucho y he sentido lo que es esta camiseta. Se me pone la piel de gallina viendo estas imágenes que casi no recordaba, es una satisfacción enorme", dijo, reconociendo que ahora vuelve a un club que ha crecido notablemente durante su ausencia.

"El Atlético hoy en día aspira a todo y a la vista está. Ha jugado dos finales de 'Champions' en los últimos años y se ha metido entre los cinco o seis mejores de Europa. Ha conseguido acercarse mucho a los que creemos que son los mejores equipos y para mí es la mejor plantilla que hay en la Liga. Vamos a disputar todas las competiciones. Me fui hace cinco años y lo que era antes el club y lo que es ahora no tiene color", subrayó.

"SIMEONE TE DA ALAS PARA CONSEGUIR LO QUE QUIERES"

Respecto a sus primeros días en el primer equipo 'colchonero', explicó que lo va "conociendo poco a poco" y también al 'Cholo' Simeone. "Solo con su presencia transmite competitividad, hambre, no para de repetirlo. Lo tendré que conocer un poco más tácticamente, pero de partida es un entrenador que te motiva y te da alas para conseguir lo que quieres", alabó.

"Llevo una semana, pero qué semana... Intensa", describió, consciente de que todo este trabajo de pretemporada sirve para estar "físicamente a tope" durante el resto del curso y agradecido por el recibimiento "espectacular, cariñoso y cercano" que le han propinado sus nuevos compañeros, sin olvidarse en su presentación de los que deja en Castellón.

"Si no me hubiese ido al Villarreal no sería el jugador que soy. A veces hay que salirse un poco del camino para volver. He vuelto convertido en un hombre, en un jugador mucho más completo, y vuelto para dárselo todo al club", garantizó.