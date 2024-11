Rodri: "Somos un país peculiar, más de nuestro club que de nuestra selección"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024, ha asegurado que España es "un país peculiar", porque la gente es más de su "club" que de la selección, además de señalar que no le importó que el Real Madrid no fuese a la gala, ya que era su "momento" y no estaba "pensando en la gente" que no había ido.

"Que la gente vote lo que sienta. Somos un país peculiar en el sentido de que somos antes de nuestro club que de nuestro país, eso no pasa en otros países. Puedo decir también que siento el cariño de muchísima gente de diferentes clubes", declaró en la entrevista en El Partidazo de COPE de Juanma Castaño.

Además, negó que le doliese la ausencia del Real Madrid en la gala como respuesta, presuntamente, a que Vinícius no ganase el premio. "No, para nada. Una vez que lo gano, es mi momento, para disfrutar con mi familia. Lo último en lo que estoy pensando es la gente que no ha venido y que no ha querido participar de esa gala. Para el espectáculo, es mejor que estén los mejores jugadores del mundo", indicó.

"Fue un poco increíble, de repente la mitad de la sala gritando 'Vinícius, Vinícius'... Eso sí, cuando dijeron mi nombre sentí mucho respeto del público, me aplaudieron y se pusieron en pie", añadió, pero aseguró que no echó de menos un mensaje de felicitación de Vinícius ni del Real Madrid. "¿Echar de menos, por qué? Si es porque soy español, entonces me tendrían que felicitar todos los clubes españoles, y tampoco lo hacen", manifestó, desvelando a quién votaría él. "Yo votaría a Carvajal seguro, y a Vinícius también", confesó.

Sin embargo, el centrocampista del Manchester City aseguró que el galardón no le ha cambiado su manera de enfocar su carrera. "Luis Enrique dijo '¿Qué te crees, que un Mundial te va a cambiar la vida? Ojalá lo ganáramos, pero lo ganas y la vida sigue y siguen más objetivos'. Ganar un Balón de Oro es un antes y un después, pero no te cambia en nada lo que tú piensas hacer, sí a lo mejor lo que la gente ve en ti", expresó.

"Me ha felicitado muchísima gente, uno de los que más ilusión me ha hecho ha sido Iniesta. ¿Qué le digo yo a Iniesta? Me dio un poco de cosilla, él tendría que tener uno también en sus vitrinas. Que el mejor jugador de nuestro país de todos los tiempos no lo tenga... La vida es así. Mucha gente de altísimo nivel se ha alegrado por mí, gente como 'Busi' -Sergio Busquets-", continuó.

Sobre su discurso, que se ganó muchos elogios, reconoció que lo escribió muy poco antes de la gala. "Yo no llevaba preparado, y recuerdo que dos días antes de la gala mi padre me dijo 'Ya sabemos lo que hay, pero tú prepárate algo por lo que pueda pasar'", expuso.

También tiene claro que "la regularidad" ha sido una de las claves para alzar el Balón de Oro. "Es lo más difícil en el fútbol. No es ponerse medallas, pero creo el jugador más regular de esa temporada fui yo. No soy nadie para debatir si lo merecía", apuntó, y bromeó con unas palabras que le dijo Álvaro Morata. "'Eres tonto, tío, ya deberías tener un Balón de Oro si tuviese redes sociales'. Cuando lo gané, le escribí y le dije 'Mira, un Balón de Oro y sin redes sociales, a ver si aprendes'", dijo entre risas.

En otro orden de cosas, Rodri tiene esperanza en regresar esta misma campaña. "Las temporadas son más largas y el Mundial de Clubes termina en julio. Tengo en mente de volver", afirmó. "Siento que es un momento importante para descansar, para parar un poco la maquinaria y volver con más fuerza. Me he sorprendido a mí mismo, no tengo esa ansiedad de volver ya", prosiguió.

También se deshizo en elogios hacia el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal. "Vino con 16 años, Morata y yo lo hemos apadrinado. Es importante que siga centrado, que todo ese talento que tiene lo ponga a disposición de lo que realmente interesa. La cabeza se la veo muy bien amueblada", insistió, afirmando además que "habrá un antes y un después" cuando Pep Guardiola decida irse del Manchester City.

Por último, confesó que Leo Messi es "el mejor jugador" de la historia, y a día de hoy, "Erling Haaland". "Lo va a ser durante los próximos años. Es el único jugador hoy en día que puede acercarse a esos dos 'bichos' en cuanto a números, a Cristiano y a Messi. Es un tío tranquilo, gracioso", finalizó.