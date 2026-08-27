Rodrigo: "Tengo que ponerme rápido a ritmo, adaptarme a este gran equipo"

El centrocampista del FC Barcelona Rodrigo Hernández - FCB
MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El centrocampista del FC Barcelona Rodrigo Hernández confesó "buenas sensaciones" después de sus primeros minutos en LaLiga EA Sports vestido de azulgrana, en una victoria (2-0) sobre el Athletic Club donde animaron a Lamine Yamal.
"Muy feliz de disputar mi primer partido. Contento con la victoria, hemos hecho dos de dos. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y primeros minutos y buenas sensaciones", dijo en declaraciones a Dazn, que recoge Europa Press.
El ex del Manchester City reconoció que le toca "trabajar" para ponerse "rápido a ritmo". "Ha sido un verano largo, quizá más lago de lo normal, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero muy feliz de cómo se han dado las cosas, en el sitio donde quería estar y a trabajar, ahora toca trabajar", apuntó.
"Venía de un momento más cabizbajo, le hemos intentado animar y se ha visto la mejor versión de Lamine, aunque no haya podido marcar. Es lo que necesitamos de él, esa constancia", añadió sobre un Lamine que no termina de arrancar, como le ocurrió en el Mundial.