Romain Del Castillo firma dos temporadas con CA Osasuna

Archivo - El delantero francés Romain del Castillo, con el Brest. - Europa Press/Contacto/Michael Baucher - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atacante francés Romain Del Castillo, de 30 años, es nuevo jugador de CA Osasuna, club al que llega procedente del Stade Brestois 29 y con el que firma un contrato por dos temporadas, hasta junio de 2028, más otra opcional.

"La entidad navarra abonará 1.000.000 euros en concepto de traspaso, a los que podrían añadirse un máximo de 450.000 euros en variables. La entidad bretona se reserva el 15% de la plusvalía de una hipotética venta. El atacante francés ha firmado una vinculación con Osasuna para las próximas dos temporadas y otra adicional en función de hitos colectivos e individuales", informó el club 'rojillo' este martes.

El jugador galo tendrá una cláusula de rescisión de 10 millones de euros y se incorporará a los entrenamientos dirigidos por Luis Miguel Ramis en Tajonar este mismo martes, después de haber realizado el reconocimiento médico.

Del Castillo, en sus 151 partidos disputados con el Brest, ha aportado 30 goles y 31 asistencias, y acumula en toda su carrera 220 encuentros en Ligue 1, 11 en Liga de Campeones, 9 en Liga Europa y 2 en Conference League.

Formado en la cantera del Olympique de Lyon, debutó en la máxima categoría con 19 años. Posteriormente, tuvo dos periodos de cesión al Bourg-Péronnas y Nimes antes de ser traspasado al Stade Rennes, donde permaneció cuatro temporadas, antes de firmar por el Brest en 2021.

Osasuna destacó "su talento, técnica y golpeo de balón, el cual domina tanto con su pierna natural, la zurda, como con la diestra", como un "especialista en el balón parado", según el comunicado de la entidad 'rojilla'.