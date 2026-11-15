Ronaldinho da espectáculo en su regreso al fútbol 11 años después

Ravenna, Ravenna - Forli - Davide Elias/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El legendario futbolista brasileño Ronaldinho volvió a jugar un partido de fútbol este domingo, once años después de su retirada, en las filas del Ravenna de la Serie C italiana, activo y dando espectáculo en la victoria (2-0) de su equipo.

El ex del FC Barcelona o el Milan, campeón del mundo con Brasil en 2002, firmó su esperado regreso en el club al que se unió en agosto también como inversor. A sus 46 años, Ronaldinho disputó el primer tiempo del derbi de Romagna ante el Forli.

El brasileño tardó en entrar en contacto con el balón, pero poco a poco fue devolviendo pases, poniendo saques de esquina y dejando detalles como el balón que retuvo de espaldas a la portería, que siguió por banda derecha para el 1-0 de Giulio Donati.

Al terminar el primer tiempo, el Balón de Oro de 2005 dedicó un afectuoso saludo a la afición, haciendo una reverencia y formando un corazón con las manos. El '10' fue sustituido en el vestuario, tras cumplir con su vuelta a los campos, once años después de haber jugado por última vez en 2015 para el Fluminense.

El espectáculo estaba asegurado por un 'Dinho' que llevó al conjunto de Rávena a las televisiones de todo el mundo, logrando el partido con más repercusión de la historia de la Tercera División italiana. "Si el presidente quiere, volveré. Casi no quería irme, no duró lo suficiente", dijo el brasileño.