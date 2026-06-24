Ronaldinho regresa al fútbol con el Ravenna, con 46 años: "Estoy deseando bailar con el balón"

Archivo - El jugador brasileño Ronaldinho en el 'Partido de las Estrellas' en Orlando (Estados Unidos). - Cory Knowlton/Zuma Press Wire/Dp / Dpa - Archivo

ROMA, 24 Jun. (EP/DPA) -

El exdelantero brasileño del París Saint Germain, FC Barcelona y AC Milan, entre otros clubes, Ronaldo de Assis Moreira 'Ronaldinho', de 46 años, regresará a los terrenos de juego con el Ravenna FC, equipo de la tercera división italiana, según anunció el propio jugador en un acto en Miami (Estados Unidos).

El presidente del Ravenna FC, Ignazio Cipriani, empresario y propietario de una cadena hotelera, calificó el fichaje como un "momento extraordinario" para el Ravenna. El club calificó el regreso de Ronaldinho como "mucho más que un fichaje simbólico".

"Estoy deseando bailar con el balón y escribir una nueva y bonita historia junto a Ignazio Cipriani y la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una alegría para mí, y estoy deseando llevar ese espíritu a Rávena. ¡Que comience la magia!", declaró el jugador en un comunicado publicado en la web del club italiano.

Ronaldinho disputó su último partido como profesional en 2015 con el Fluminense. Poco más de dos años después, puso fin oficialmente a su carrera. El exdelantero del FC Barcelona fue elegido dos veces Mejor Jugador del Mundo por la FIFA, en 2004 y 2005.

Entre sus mayores logros destacan la Liga de Campeones con el FC Barcelona en 2006, y el Mundial con Brasil, cuatro años antes.