Rooney rechazaría la'Premier' de 2011-12 si sancionan al City: "No hicimos lo suficiente para ganar"

Archivo - El exjugador del Manchester United Wayne Rooney antes de comentar un partido de la Liga de Campeones. - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 29 Sep. (DPA/EP) -

El exdelantero del Manchester United Wayne Rooney afirmó este martes que rechazaría el título de la 'Premier League' 2011-12, en la que quedó subcampeón por detrás del Manchester City, si al conjunto 'citizen' le retirasen los logros conseguidos por un presunto incumplimiento de las normas financieras, ya que no hicieron "lo suficiente para ganar".

"No aceptaría otra medalla aunque se reasignaran los tres títulos ganados por el Manchester City. Para ser sincero, no me sentiría cómodo aceptando otra medalla de la Premier League, porque no creo que nos la merezcamos", declaró Rooney en el podcast 'Stick to United'.

El pasado viernes, según informó el medio inglés The Athletic, el Manchester City fue declarado culpable de todos los cargos por supuestamente infringir las normas financieras de la 'Premier League' entre 2009 y 2018. Desde entonces, han comenzado las especulaciones sobre qué sanciones podrían imponerse al club 'citizen'.

"Aquella temporada no hicimos lo suficiente para ganar la liga. Me pongo en el lugar de sus jugadores que estuvieron ahí haciendo todo lo posible por ganar el título de la Premier League y, en su mente, lo han conseguido", explicó. "Si, de repente, el Manchester United hubiera hecho lo mismo y me quitaran mis medallas de la Premier League, me sentiría absolutamente destrozado", añadió.

Asimismo, Rooney cree que retirarán los títulos al City, aunque asegura que no le gustaría que ocurriera. "No creo que, como equipo, nos lo mereciéramos ese año, ya que, obviamente, no quedamos primeros", zanjó.