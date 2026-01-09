Roony Bardghji logra ficha del primer equipo del Barça y lucirá el dorsal '19'

Roony Bardghji en el partido de semifinales de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Club en el Estadio Ciudad Deportiva Rey Abdullah - -/Saudi Press Agency/dpa

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Roony Bardghji es a partir de este viernes miembro de pleno derecho de la plantilla blaugrana que dirige el técnico alemán Hansi Flick, al inscribir el club al joven extremo sueco con ficha del primer equipo y asignarle el dorsal '19', que estrenará este domingo en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid.

Bardghji, hasta ahora registrado con ficha del filial Barça Atlètic y portador del dorsal '28', ve así reconocido su peso creciente en el equipo, como revulsivo y tras convertirse en uno de los nombres propios de la semifinal de la Supercopa que se está disputando en Yeda (Arabia Saudí), en la que firmó un gol y dos asistencias en la victoria ante el Athletic Club (5-0).

El dorsal '19', que había quedado libre desde el pasado verano tras el cambio de Lamine Yamal, vuelve a estar ocupado por un futbolista de banda derecha, una demarcación en la que Bardghji compite precisamente con el actual '10' blaugrana. El sueco ya había lucido ese número 19 durante los amistosos de la pretemporada estival.

Se trata, además, de un dorsal con un amplio recorrido reciente en el club, utilizado en las últimas décadas por jugadores como Juan Antonio Pizzi, Patrick Kluivert, Leo Messi, Maxwell, Lucas Digne, Ferran Torres, Franck Kessie, Vitor Roque o el propio Lamine Yamal antes de asumir el '10'.

Desde su llegada al Barça en el verano de 2025, Bardghji ha participado esta temporada en 14 encuentros oficiales, con un total de 413 minutos disputados, en los que ha aportado dos goles y cuatro asistencias, confirmando su progresión y su impacto cada vez que le ha tocado asumir protagonismo ofensivo, con mucha velocidad y desborde desde la banda derecha.