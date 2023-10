Rosell, sobre el 'Caso Negreira': "Pagar 4.000 euros por informe no lo veo descabellado"

"Sabía quién era Negreira, era quien hacía los informes arbitrales en el Barça de toda la vida, informes que sólo faltaría que no se hicieran"



MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell pasó este martes por Catalunya Ràdio y RAC1 y aseguró, respecto al conocido 'Caso Negreira', que se está haciendo una "bola enorme" y que pagar 4.000 euros por un informe arbitral que puede ayudar a que el equipo no vea tarjetas o se salve de un penalti en contra no es "descabellado", por lo que cree que se persigue al Barça con este caso igual que previamente se hizo con el 'Villarato' o la prohibición de fichar jóvenes para la Masia.

"Se ha hecho una bola enorme. Es alucinante. En el Barça salen cosas de este tipo cada tres o cuatro años, es algo histórico. Negreira hacía 100 informes por temporada, 50 para el primer equipo y 50 para el segundo. Si pagábamos 400.000 euros al año, sale a 4.000 por informe. Y no lo veo descabellado", apuntó el expresidente blaugrana.

"Estos informes podían ahorrarnos penaltis, tarjetas en contra. Hay que relativizar el caso. Si os digo lo que cobra la persona que limpia las botas de los futbolistas, os escandalizaréis. Es un tema de pagar la confidencialidad", añadió.

Rosell aseguró que cuando llegó a la presidencia sabía de la existencia de Negreira. "Era quien hacía los informes arbitrales en el Barça de toda la vida, informes que sólo faltaría que no se hicieran, cualquier equipo grande en el mundo los hace. Estaba al corriente de que teníamos una persona que hacía informes, de los pagos y las cifras me he enterado ahora cuando ha salido el caso", reconoció.

Además, negó que Negreira, en su día vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, tuviera influencia en las designaciones arbitrales. "Este señor no tenía ningún tipo de influencia en las designaciones arbitrales, no había ningún tipo de incompatibilidad. Este señor no era un funcionario público, había un OK por parte de la Federación, tal como leí. Es que encima salimos más perjudicados que beneficiados como con la Liga que nos quitan ante el Atlético de Madrid", argumentó.

"Teníamos un tal Messi, Busquets, Xavi, Iniesta, Guardiola, Vilanova... Que esto sea gracias a Negreira... Empezamos con los niños de la Masía, luego con el Villarato, seguimos con esto... Y lo peor es que nosotros le damos bola y solo nos tiramos tierra en nuestro tejado. Siempre con la persecución al Barça", lamentó.

Y, sobre que el Barça fuera sobornado por Negreira, se rió. "Lo de soborno es fantástico porque debes ser funcionario público y lo han acabado de retorcer porque después de las investigaciones no han encontrado ningún partido que no lo ganase Messi o los jugadores y entrenadores, han buscado una forma de acusar sin necesidad de prueba. Lo he sufrido en otras ocasiones. Que me enseñen un partido donde nos ayudó el árbitro. Puedo enseñar muchos donde no nos ayudó", replicó.

Además, dichos informes estaban a disposición de los técnicos, si bien estos no estaban obligados a leerlos o a saber de ellos. "Lo teníamos en el departamento deportivo del club a disposición de los entrenadores. No sé si los entrenadores sabían que venían de Negreira. Todos conocemos a los entrenadores, tienen mucha presión. Si los utilizaban o no, no lo sé. Pero estaban a disposición", aportó.