De Rossi dejará la Roma a final de temporada

El conjunto italiano AS Roma ha anunciado este martes que el italiano Daniele De Rossi dejará el club a final de la presente temporada, tras 18 años, 615 encuentros, 63 goles y tres títulos, para continuar su carrera en otro equipo.

Esos más de 600 partidos le convierten en el segundo jugador que más veces se ha puesto la camiseta de los 'Giallorossi', por detrás de Francesco Totti, que alcanzó la cifra de 786 encuentros, antes de retirarse en 2017.

El director ejecutivo de la Roma, Guido Fienga, pidió disculpas posteriormente en rueda de prensa por no haber avisado al veterano jugador que no iban a renovarle. "Quiero disculparme, en nombre del club, con Daniele, por no hablar con él antes, ha sido una temporada problemática. El club está advertido de los errores que ha cometido y estamos reflexionando sobre ellos, pero agradecemos la forma que ha aceptado la decisión", remarcó.

De Rossi ha sido el corazón del centro del campo romano, ejemplo de la filosofía de club desde que debutó en el primer equipo en 2001, para después convertirse en uno de los mejores del mundo en su posición, deseado por los grandes clubes de Europa. Con la Roma, ganó la Copa de Italia en dos ocasiones (2007 y 2008) y una Supercopa (2007).

"Tengo casi 36 años y ya sé como es el fútbol, no quería que hubiese distracciones sobre nuestra carrera por clasificarnos para Europa", subrayó el futbolista, que dio las gracias a los dirigentes "por su oferta" para seguir dentro del club. "Lo respeto y agradezco, pero todavía me siento jugador", añadió

"Eventualmente, me gustaría ser entrenador, pero en este momento no me veo siendo un directivo porque un papel así en la Roma tendría algún significado. Necesito salir fuera y estudiar, aprender, será un viaje largo", sentenció.

"Durante 18 años, Daniele ha sido el corazón del equipo. Desde su debut en 2001 hasta asumir la responsabilidad del brazalete de capitán, siempre representó a los aficionados en el campo con orgullo al convertirse en uno de los mejores centrocampistas de Europa", afirmó el presidente del club, Jim Pallotta, en la web del club.

El dirigente confesó que "todos" derramarán "lágrimas cuando se ponga la camiseta de los 'Giallorossi' por última vez contra el Parma". "Pero respetamos su deseo de prolongar su carrera como jugador, incluso si, con casi 36 años, estará lejos de Roma", añadió Pallotta, confirmando que De Rossi no se retirará del fútbol profesional, sino que seguirá en otro club.

"En nombre de todos, me gustaría agradecer a Daniele su increíble dedicación a este club y asegurarle que nuestras puertas permanecerán abiertas para que pueda regresar a la AS Roma cuando lo desee", concluyó.

Además de sus números con la Roma, De Rossi sigue siendo el cuarto jugador con más partidos en la historia de Italia, con 117 apariciones, y representó a los 'Azzurri' en ocho torneos internacionales, formando parte de la plantilla que ganó el Mundial de Alemania en 2006.