Rubén Reyes: "Es un orgullo para mí representar al Getafe, tenemos en la cabeza nombres que ilusionan"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director deportivo del Getafe, Rubén Reyes, aseguró que "todos los nombres" que tienen "en la cabeza son nombres que ilusionan" y que van "a tratar de conseguirlos", anunciando que serán "ocho o nueve incorporaciones", mostrando "orgullo" por poder "representar al Getafe".

"Es un orgullo para mí representar al Getafe. Tengo una ilusión enorme por esta nueva etapa que se abre, en la que todos tenemos que ser optimistas. Cuando me llamó el Getafe, vi que era una oportunidad y una progresión en mi carrera y no tuve dudas en aceptarla. Tengo ilusión, energía y ganas. Eso no da lugar a dudas. Cuando te llaman de tu casa es un orgullo", expresó Rubén Reyes este jueves en su presentación oficial como nuevo director deportivo del Getafe recogida por la web del club.

El que ya fuera jugador del equipo 'azulón' en su etapa como futbolista, apostará por "crear una plantilla que tenga un cierto número de jugadores en propiedad y que den estabilidad al club". "Todos los nombres que tenemos en la cabeza son nombres que nos ilusionan y vamos a tratar de conseguirlos para satisfacer las peticiones que el presidente nos solicita. Queremos jugadores de nivel", explicó Reyes.

De cara al próximo verano, cree que el club se encuentra "en una situación perfecta para tener bienestar" y que no haga a sus aficionados "pasar lo de este último año". "Estamos en conexión y vamos a acercarnos al máximo a los perfiles que nos solicita. Queremos darle esa tranquilidad que necesita un entrenador", aseguró.

"Haremos ocho o nueve incorporaciones, pero dependemos de muchas cosas. Hubo jugadores cedidos que van a salir y hay que reemplazar muchos puestos. Debemos tener paciencia porque el mercado es largo y hay que estar seguros en las negociaciones. La línea del Getafe ha sido muy importante y la dificultad para mantenerse es importante. La historia habla de un club estable y la línea que lleva es de valorar y parte por el presidente. Ahora esperemos dar continuidad por mucho tiempo", afirmó Rubén Reyes.

Por su parte, el presidente del Getafe, Ángel Torres, relató cómo fueron las negociaciones para incorporar a su nuevo director deportivo. "Después de entrevistarme con tres más Rubén, me decidí por él. Tenía buena relación con él y nos veíamos en Madrid de vez en cuando. Pensé que había que darle la oportunidad y no lo dudó", confesó.

"Pidió un tiempo necesario para desvincularse del Oviedo y por esto también le agradezco al Oviedo su comprensión. Necesito gente que día a día esté aquí y hacer un equipo de trabajo que nos hace falta. Quiero que las categorías inferiores las dirijan desde arriba. La base del primer equipo la tenemos y ahora lo que hay que hacer es mejorar en todas las líneas de la plantilla con la opinión de Quique Sánchez Flores", concluyó el mandatario.