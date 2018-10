Rummenigge cree que la marcha de Özil de la selección alemana deja "muchos perdedores"

POOL NEW / REUTERS - Archivo

El presidente de la junta directiva del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, considera que la renuncia del mediocampista Mesut Özil a la selección alemana de fútbol alegando racismo y falta de respeto termina creando "muchos perdedores", acusando a la Federación alemana (DFB) de haber desempeñado "un papel muy pobre".

"Creo que el propio Özil, pero también la Federación alemana ha tenido un papel muy pobre aquí", afirmó Rummenigge en Estados Unidos, donde el Bayern está llevando a cabo su pretemporada.

Con anterioridad al comunicado donde Mesut Özil renunciaría a la 'Mannschaft', Rummenigge tildó de "amateurs" a quienes manejaron esta situación desde la DFB.

"No veo un manejo profesional de la crisis en estos momentos, y no me sorprende, porque la DFB está manejada actualmente por amateurs", aseveró. Además, el propio Rummenigge quiso matizar las palabras del presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, en las que sentenciaba al centrocampista diciendo que "lleva años jugando una basura".

"Siempre estoy cerca de Uli Hoeness y creo que nunca le gustó Özil como jugador. Le puso nervioso que se hablara de un caso de racismo", dijo el exdelantero, que restó importancia a las palabras calumniosas vertidas hacia Mesut Özil.