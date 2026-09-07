El Sabadell impide la remontada del Córdoba (3-2) con un gol agónico de Urri

El jugador del Sabadell Urri antes de lanzar el penalti del triunfo en el duelo contra el Córdoba (3-2) en la Jornada 4 de LaLiga Hypermotion 2026/27 - LALIGA

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CE Sabadell ha logrado una agónica victoria este lunes frente al Córdoba CF (3-2) en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, en un choque repleto de alternativas y decisiones del VAR que se decidió en el minuto 89 gracias a una pena máxima convertida por Urri que evitó la remontada temporada de los cordobeses.

Con este triunfo, el conjunto arlequinado se aúpa a la zona alta de la clasificación, en tercera posición, tras sumar su segundo triunfo del curso y mantenerse invicto, mientras que la escuadra andaluza se queda estancada en la zona baja de la tabla, en descenso, tras encajar una dura derrota en el tramo final.

El choque arrancó con una lección de eficacia por parte local, que encarriló el choque con un doblete tempranero de Nicholas Gioacchini. El ariete estadounidense abrió el marcador en el minuto 7 al definir con la derecha tras una asistencia de Quadri Liameed y, apenas cuatro minutos después, firmó el 2-0 con un remate ajustado a pase en profundidad de Urri, tanto que subió al electrónico tras pasar por el VAR.

Aunque el Córdoba reaccionó tras el vendaval inicial local, encontró apenas alguna vía de escape tras un tramo de alta tensión en el área catalana. Mientras, el VAR anuló una tarjeta roja directa mostrada inicialmente al local Edgar González y pocos minutos después, una falta en el área del guardameta Diego Fuoli sobre Diego Bri, permitió a Cristian Carracedo recortar distancias desde el punto de penalti (2-1, min. 26), metiendo de lleno a los blanquiverdes en el choque antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el duelo se convirtió en una ida y vuelta constante. Gioacchini rozó el 'hat-trick' con un disparo al poste en el minuto 59, pero fue el cuadro visitante quien encontró el premio a su empuje. En el minuto 76, el recién ingresado Enol Rodríguez enganchó un certero disparo desde fuera del área a pase de Diego Percan para batir a Fuoli y restablecer la igualdad (2-2) en el luminoso.

Y cuando el reparto de puntos parecía definitivo, el VAR volvió a resultar decisivo en los instantes finales. Una mano dentro del área de Carracedo en el minuto 84 fue sancionada como penalti tras ser revisada en el monitor. El capitán 'arlequinat' Urri asumió la responsabilidad en el 89 y ajustó su lanzamiento con el pie derecho para certificar el definitivo 3-2, permitiendo al Sabadell resistir durante los nueve minutos de tiempo añadido y amarrar tres puntos de oro en su feudo para cerrar la jornada cerca del ascenso directo, con el Córdoba en la zona roja.