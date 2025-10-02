El Sadar mide la fiabilidad en casa de Osasuna ante un atascado Getafe

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna recibe este viernes al Getafe en El Sadar (21.00 horas), en partido inaugural de la jornada 8 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los rojillos buscan volver a la senda del triunfo ante su público, donde se mantienen invictos en la competición, mientras que los azulones quieren poner fin a una racha de tres partidos seguidos sin sumar los tres puntos.

Osasuna y Getafe abren la jornada 8 de LaLiga EA Sports en El Sadar con un duelo entre dos equipos necesitados de un buen resultados pese a su situación cómoda en la tabla. Tanto el equipo de Alessio Lisci como el de José Bordalás encadenan tres partidos sin conocer el triunfo, en los que han sumado uno y dos puntos, respectivamente. Resultados que los están alejando de la zona noble de la tabla, precipitándolos a la segunda mitad de la clasificación.

Por ello, poner fin a estas rachas en forma de triunfo sería una buena manera de marcharse al parón de selecciones. En el caso de Osasuna, el equipo navarro se encomienda a su afición para seguir con la buena dinámica de resultados que está consiguiendo este curso como local. Aun no ha perdido en casa y suma siete de nueve puntos posibles, aunque en el último duelo no pudo pasar del empate (1-1) frente al Elche.

No lo tendrá fácil ante un Getafe que sólo ha perdido uno de los últimos 12 enfrentamientos ante Osasuna --cinco empates y seis victorias--. De hecho, pese a que los pamplonicas suelen subir sus prestaciones como locales, sólo han ganado uno de los últimos seis partidos a los madrileños. Y para romper esa racha, Osasuna necesitará volver a crecer desde la seguridad defensiva.

En sus dos primeros encuentros como local del curso, Osasuna consiguió mantener su portería a cero. Sin embargo, ahora acumula tres jornadas seguidas encajando. Para poner remedio, Lisci podría alinear a su trío de centrales habitual con Boyomo, Catena y Juan Cruz, después de que este último se perdiera el último partido por lesión. También será clave que en ataque, Budimir, que lleva un gol en los últimos cinco partidos, recupere su mejor versión.

Enfrente estará el Getafe de José Bordalás, que vive su peor momento liguero desde que arrancara la temporada. Los azulones han ganado uno de los últimos cinco partidos, y sus dos últimos partidos lejos del Coliseum se han saldado con derrota --Barcelona y Valencia--. Encuentros en los que no ha podido contar con su 'hombre gol', Adrián Liso, que volverá a ser baja en El Sadar por estar en el Mundial Sub-20.

Así, el peso ofensivo, de un equipo con muchos problemas a la hora de generar ocasiones, volverá a recaer sobre Borja Mayoral. El madrileño, que se estrenó como goleador en Liga ante el Real Oviedo, necesita seguir ganando ritmo y confianza en su juego. Así, la gran duda ofensiva del once será su acompañante en la punta de lanza, un puesto por el que pugnarán Sancris, Coba y Kamara.

HORARIOS JORNADA 8 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 3.

Osasuna - Getafe. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego)21.00.

Sábado 4.

Real Oviedo - Levante 14.00.

Girona - Valencia16.15.

Athletic Club - Mallorca 18.30.

Real Madrid - Villarreal 21.00.

Domingo 5.

Alavés - Elche14.00.

Sevilla - Barcelona 16.15.

Espanyol - Real Betis 18.30.

Real Sociedad - Rayo Vallecano 18.30.

RC Celta - At. Madrid 21.00.