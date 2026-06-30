Salma Paralluelo deja el Barça tras ganar 15 títulos en 4 temporadas

Archivo - La jugadora española Salma Paralluelo en la final de la Champions 2026 con el Barça Femení - Europa Press/Contacto/Adelina Cobos - Archivo

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delantera internacional española Salma Paralluelo cierra su etapa en el Barça Femení, al finalizar este martes su contrato y no renovar, después de haber conquistado 15 títulos con el FC Barcelona y consolidarse además como una de las referencias ofensivas del equipo y de la selección.

"Salma Paralluelo ha decidido abandonar el FC Barcelona al finalizar su contrato, este 30 de junio de 2026", anunció este martes el club blaugrana en un comunicado, en el que confirmó así el adiós de una de las futbolistas más determinantes de su etapa más exitosa tras cuatro campañas.

Paralluelo se despide con 15 títulos --3 'Champions', 4 Ligas, 3 Copas de la Reina, 4 Supercopas y 1 Copa Catalunya-- y con 72 goles en 131 partidos oficiales desde su llegada al club en 2022, cuando aterrizó con 18 años procedente del Villarreal para reforzar un proyecto que acabaría dominando el fútbol europeo.

Durante estas cuatro temporadas, la internacional española amplió su repertorio futbolístico y ganó peso en diferentes posiciones del ataque, actuando tanto en las bandas como en posiciones más centradas, e incluso desempeñando funciones defensivas en determinados momentos de urgencia.

Entre sus actuaciones más recordadas figura la final de la Liga de Campeones disputada en Oslo ante el OL Lyonnes (4-0), en la que firmó los dos últimos tantos del encuentro para sellar el último título continental.

El FC Barcelona agradeció a Paralluelo "su compromiso, su dedicación y su contribución durante estas cuatro temporadas vistiendo la camiseta azulgrana" y le deseó "mucha suerte" en su nueva etapa lejos de Barcelona.

Una nueva etapa con la continuidad del entrenador, Pere Romeu, tras firmar hasta 2028 pero que será bien distinta tras el principal adiós de la capitana Alexia Putellas, las salidas de las defensas Ona Batlle y Mapi León, de la joven delantera Martine Fenger y la más que probable salida de otra capitana como Marta Torrejón.