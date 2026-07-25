Archivo - Salma Paralluelo firma cuatro temporadas con el Olympique de Lyon - OL LYONNES - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delantera española Salma Paralluelo jugará las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, en el Olympique de Lyon, ha anunciado este sábado el club francés, después de finalizar su etapa de cuatro campañas en el FC Barcelona.

La aragonesa, de 22 años, volverá a ponerse a las órdenes del gallego Jonatan Giráldez, con el que coincidió en el conjunto azulgrana. Así, se convierte en el cuarto fichaje de la entidad francesa, tras los de la centrocampista escocesa Caroline Weir, la portera alemana Maria Luisa Grohs y la extremo sueca Johanna Rytting Kaneryd.

Tras su paso por el Villarreal, donde combinó su actividad futbolística con el atletismo, recaló en Can Barça en 2022. Con dedicación exclusiva al fútbol, en 2023 conquistó Liga de Campeones, Liga y Supercopa de España con el cuadro 'culer', y en 2024 repitió títulos y añadió una Copa de la Reina. Sus éxitos le valieron quedar tercera en el Balón de Oro femenino durante dos años consecutivos, en 2023 y 2024.

En total, disputó 131 partidos con la camiseta azulgrana y marcó 72 goles en todas las competiciones, todo para levantar 15 títulos, incluyendo tres Ligas de Campeones, la última de ellas este mismo año.

Como internacional, en 2023 conquistó la Copa del Mundo con la selección española, convirtiéndose en la primera jugadora en ganar el Mundial Femenino en tres categorías -Sub-17 (2018), Sub-20 (2022) y absoluto-, y la Liga de Naciones de 2024.