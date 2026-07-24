La capitana Marta Torrejón renueva con el Barça Femení hasta 2027

Archivo - Marta Torrejón en la celebración de la Champions 2026 ganada por el Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este viernes las renovaciones de las defensas Marta Torrejón y Carla Julià, que seguirán vinculadas al club hasta 2027 y 2030, respectivamente, en una apuesta por combinar la experiencia de una de las grandes leyendas del equipo y capitana con la proyección de una de las jóvenes promesas de la cantera azulgrana.

Marta Torrejón, cuyo futuro estaba en el aire, ampliará su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027. La defensa de Mataró, de 36 años, llegó al Barça en 2013 y afrontará su decimocuarta campaña en el club, donde se ha consolidado como una de las futbolistas más importantes de su historia.

La internacional española es actualmente la segunda jugadora con más títulos conquistados con el Barça Femení, con un total de 33, solo por detrás de Alexia Putellas, ahora en el London City Lionesses, que suma 36.

Además, Torrejón --que puede jugar de lateral y de central ocasionalmente-- ocupa la tercera posición en el ranking histórico de partidos disputados y durante la próxima temporada podría alcanzar la cifra de 500 encuentros oficiales con la camiseta azulgrana.

Por su parte, el club también anunció la renovación de la canterana Carla Julià, que firma hasta el 30 de junio de 2030 y pasará a formar parte de manera definitiva de la primera plantilla tras completar su primera temporada en el filial.

La defensa catalana, de 19 años, llegó al Barça en el verano de 2025 y se convirtió en una de las habituales del Femenino B, aunque también entró en la dinámica del primer equipo a las órdenes de Pere Romeu. De hecho, debutó con el conjunto azulgrana el 16 de agosto de 2025 en un encuentro de la Copa Catalunya.

El Barça informó de que los actos oficiales de firma de ambos contratos se celebrarán en los próximos días en las oficinas del club, con la presencia del presidente, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.