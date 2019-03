Samper: "Del Barça solo puedo hablar maravillas"

Publicado 05/03/2019 14:15:05 CET

Se marcha al Vissel Kobe japonés de Iniesta y Villa: "Andrés ha sido clave"

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador Sergi Samper, que ha rescindido el contrato con el FC Barcelona para fichar por el Vissel Kobe de Japón en el que juegan Andrés Iniesta y David Villa, ha asegurado este martes en su despedida que sólo puede "hablar maravillas" del equipo blaugrana y que se marcha, a sus 24 años, a una liga inferior pero en desarrollo por la recomendación "clave" de Iniesta, excapitán del Barça.

"Del Barça solo puedo hablar maravillas, me llevo grandes cosas y me han ayudado muchísimo. No se está nunca preparado para escribir un adiós, el momento lo merece. Tras vestir la camiseta culé 18 años, siendo parte de la Masia y pasando por todas las categorías hasta el primer equipo, me despido. Acaba una etapa en el club de mi vida", manifestó en rueda de prensa.

Samper, que primero leyó una carta de despedida y atendió a los medios a continuación, tras un aplauso de la sala con el cuerpo técnico presente con Ernesto Valverde a la cabeza, aseguró que se va sin rencor y con "orgullo" de haber vestido y defendido "al cien por cien" la camiseta del FC Barcelona durante 18 años.

"Gracias al empuje de mi abuelo empecé la carrera de blaugrana, saltando de la grada al campo con emoción inexplicable. Momentos difíciles, resultados en contra, bajar con el B, grandes actuaciones, lesiones y suplencias, pero me siento muy afortunado de llegar a jugar con el mejor de la historia", apuntó a modo de resumen sobre su paso desde la FCB Escola hasta el primer equipo, jugando al lado de Leo Messi.

Las lesiones, las cesiones, y otros factores le han impedido, no obstante, cerrar el círculo y poder irse triunfando en el primer equipo. "Mi sueño era triunfar aquí y me hubiera gustado acabar la temporada aquí y levantar los máximos títulos. Siempre te gustaría que las cosas fueran bien pero no depende de uno mismo, hay muchos factores. Estoy feliz, orgulloso, con la conciencia muy tranquila de haber dado lo mejor de mí", se sinceró.

Como canterano, tiene claro qué consejo dar a los jóvenes valores de la Masia. "Hay que ser muy humilde, disfrutar de cada entrenamiento, hacer caso a los técnicos y tocar con los pies en el suelo. Es complicado llegar al primer equipo, donde están los mejores del mundo, pero lo que ha hecho grande al Barça es cuidar la cantera, es cuando ha ido mejor a nivel de resultados y eso no debe cambiar nunca", aportó.

Ahora se marcha al Vissel Kobe para disfrutar jugando al lado de Podolski, Villa o Iniesta. "Me voy donde me esperan, un club con ganas de crecer y hacer historia, con reencuentros especiales. Sin miedo, con respeto, confiando en mi como futbolista. Quiero volver a jugar y volver a disfrutar del fútbol y me dan la opción de hacerlo bien pronto", celebró.

"Cuando te sientas con el amo del club, el fundador de Rakuten, y te explica un proyecto sólido y ambicioso para ser uno de los mejores clubes de Asia y contigo como pilar, te ilusionas. Andrés me ha convencido para unirme a ese proyecto, tengo muchos motivos para tomar esa decisión. Andrés realmente ha sido clave, me llamó varias veces, me explicó el proyecto y que estaba muy a gusto, que era el sitio para crecer y que estaba ilusionado con que fuera", explicó el centrocampista.

Eso sí, señaló que no fue "nada fácil" tomar la decisión de irse a Japón tan joven. "No ha sido una decisión nada fácil, irme con 24 años a Japón no lo había pensado pero viendo el proyecto y la confianza, y que quiero sentirme valorado, era una oportunidad increíble para mí. Estoy centrado en el presente y en volver a disfrutar del fútbol", aseveró.