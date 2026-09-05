San Mamés se divierte y aviva fantasmas del pasado en el Atleti

El jugador del Athletic Club Nico Williams. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club se ha impuesto este sábado al Atlético de Madrid en San Mamés (3-0), en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, un partido en el que una segunda mitad sobresaliente de los locales, con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet, acabaron con las esperanzas de los de Diego Pablo Simeone, que sufren su primera derrota del curso.

El Atlético de Madrid visitaba una de las plazas más complejas del fútbol español con el objetivo de mostrar regularidad lejos de casa en la competición doméstica, gran lastre la temporada pasada. Sin embargo, los colchoneros se vieron sobrepasados con dos goles tempraneros en la segunda mitad de un partido que había controlado en los primeros 45 minutos. Así, los tantos de Nico Williams, Oihan Sancet, que se estrenaron como goleadores en el curso, y Robert Navarro confirmaron la primera derrota colchonera en Liga.

El arranque del Atlético de Madrid fue esperanzador. Pese a la altísima presión del Athletic, los colchoneros salieron a la perfección y trenzaron una jugada que acabó con un remate cruzado des Kang-In Lee, desde el interior izquierdo del área, que se estrelló en el palo. Pero los locales, a base de empuje, y jugadas a balón parado igualaron el partido, teniendo en botas de Iñaki Williams el primer tanto.

Los de Terzic habían dado la vuelta definitivamente al dominio y cerca estarían de adelantarse antes del minuto 20 con un zurdazo de Sancet que se marchó al lateral de la red. Sin embargo, la pausa de hidratación cambiaría la dinámica del partido, con los colchoneros establecidos más en campo rival, aunque sólo haciendo intervenir a Unai Simón con un remate de Álex Baena.

Así ambos equipos se marcharon a vestuarios con un empate sin goles en el marcador. Tras la reanudación, un cambio obligado para el Athletic, que tuvo que dar entrada a Aitor Paredes en lugar de Yeray Álvarez, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el tramo final de la primera mitad. Y el arranque de segunda mitad de los locales sería inmejorable. Antes de que se cumpliera el tercer minuto de partido, los rojiblancos darían dos zarpazos al partido.

Primero, una jugada a la contra de los de Terzic, antes de que se cumpliera el 46', acabaría con un remate de Iñaki Williams de zurda que se topó con Hancko, una desvío clave para que Nico Williams, con la testa, batiera a Jan Oblak. Pero el Athletic, como en Vigo, fue a por más. Y en la siguiente jugada, los rojiblancos robaron en campo rival e Iñaki Williams habilitó a Robert Navarro que, tras recortar a Hancko, definió con la zurda al palo largo para hacer el segundo.

El partido se había complicado para el Atlético y Simeone revolucionaría el equipo con cuatro cambios de una tacada. Julián Álvarez, Koke, Arnau y el 'Cuti' Romero, que debutaba, al campo en lugar de Giuliano, Kang-In Lee, Hjulmand y Lookman. A lo que respondería Terzic refrescando el centro del campo con Mikel Jauregizar en lugar de un cansado Iñigo Ruiz de Galarreta.

Media hora quedaba por delante al partido, con un Athletic Club recostado en bloque bajo dejando toda la iniciativa a los visitantes. Eso sí, sin renunciar al tercero a la contra. Además, el técnico alemán refrescaba el ataque con las entradas de Johaneko y Alex Berenguer en lugar de Iñaki Williams y Robert Navarro. Un cambio con el que los leones también cambiaron su disposición a defensa de cinco.

Y pese al control, le costaba al Atlético de Madrid generar peligro sobre la meta de Unai Simón. Sería Julián Álvarez el único que tendría una opción antes de la pausa de hidratación, con un remate raso de zurda, a la media vuelta, al que el meta alavés respondió con una gran mano. Sin embargo, no consiguió darle continuidad con más llegadas en los siguientes minutos.

Lo que acabaría llegando, con un Atlético ya con más fe que con fútbol, sería el zarpazo definitivo del Athletic Club en el partido. A la contra, y confirmando unos muy buenos últimos minutos de los rojiblancos en el partido, Oihan Sancet se estrenaría como goleador en Liga y haría el tercero del partido. Un gol que confirmaba el grandísimo segundo tiempo de los de Terzic, que vivía su primera victoria en San Mamés.

Tres puntos que sumados a los tres de Vigo colocan al Athletic Club en la primera mitad de la tabla clasificatoria, dándole la vuelta a las dos derrotas con las que había iniciado el curso. Pese a la derrota, uno más tiene el Atlético de Madrid, al que, en caso de victoria del FC Barcelona en Mestalla, el liderato se le podría marchar a cinco puntos tras tan solo cuatro jornadas disputadas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC CLUB, 3 - AT. MADRID, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso, Yeray (Paredes, min.46), Laporte, Yuri; Gerenebarrena, Ruiz de Galarreta (Jauregizar, min.60); Navarro (Johaneko, min.66), Sancet, Nico Williams (Guruzeta, min.76); y Iñaki Williams (Berenguer, min.66).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone (Romero, min.59), Barrios, Hjulmand (Koke, min.59), Lookman (Arnau, min.59); Kang-In Lee (Julián Álvarez, min.59) y Álex Baena (Cardoso, min.76).

--GOLES.

1-0, minuto 46: Nico Williams.

2-0, minuto 48: Robert Navarro.

3-0, minuto 90: Oihan Sancet.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Kang-In Lee (min.39) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: San Mamés.