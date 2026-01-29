Sancet, baja en el derbi vasco ante la Real Sociedad

El mediapunta del Athletic Club Oihan Sancet. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mediapunta internacional español del Athletic Club Oihan Sancet sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha y será baja para el derbi vasco que disputarán los rojiblancos el próximo domingo en San Mamés ante la Real Sociedad, según informaron los servicios médicos del club de Ibaigane este jueves.

Oihan Sancet, que tuvo que ser sustituido en el minuto 50 del partido de Champions League disputado este miércoles en San Mamés ante el Sporting de Portugal al sufrir "una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral distal de su pierna derecha". Así, el 'lince' será baja en el crucial partido de Liga ante la Real Sociedad, y su disponibilidad "queda pendiente de evolución".

Sancet se suma a las bajas de los lesionados Iñaki Williams, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz, y el sancionado Iñigo Lekue. La buena noticia para Ernesto Valverde es que tanto Dani Vivian como Aymeric Laporte y Nico Williams apuntan a la convocatoria.