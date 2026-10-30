Sánchez Flores: "Es un partido de oportunidades, tenemos que estar muy acertados"

El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha afirmado este viernes que el duelo de este sábado ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) es "un partido de oportunidades" en el que su equipo deberá estar "muy acertado" y conceder lo menos posible para intentar reencontrarse con el triunfo en la jornada 11 de LaLiga EA Sports.

"Es un partido de oportunidades, o sea, el encuentro nos dará alguna u otra oportunidad seguramente con claridad de llegar a portería contraria, y es ahí donde tenemos que estar muy acertados y luego conceder lo menos posible", ha asegurado el técnico madrileño en la rueda de prensa previa al choque.

Respecto a la dificultad del rival, el preparador albiazul ha destacado el nivel del conjunto azulgrana. "Sabemos que es un partido de altísima exigencia en referencia a nuestra liga y, dentro de nuestra liga, es de los equipos más top. Es un equipo de referencia dentro del campeonato doméstico y en Europa. Evidentemente, hacen muchas cosas bien", ha comentado.

Asimismo, el entrenador ha abogado por dejar atrás los fallos cometidos en el último compromiso frente al Málaga. "Creemos particularmente que durante el partido del Málaga llevamos mucho error en el ambiente. Cometimos muchos errores de imprecisiones, de miedo a jugar, de miedo a fallar, etcétera. Nosotros tenemos que olvidarnos absolutamente de todo eso, no queremos convivir con el error permanentemente", ha manifestado.

Por último, ha remarcado su plena confianza en la plantilla para sacar un buen resultado en la Ciudad Condal. "Nuestros jugadores son buenos, juegan bien al fútbol, ya lo han demostrado. Yo estoy convencido de que, de alguna manera, por el tipo de jugador o de sistema que va a estar en el campo, y de cómo lo vamos a situar, creo que vamos a tener nuestras oportunidades en Barcelona", ha concluido.