El Sánchez-Pizjuán recibe al Real Madrid sin nada en juego

El Sevilla, con la salvación en el bolsillo, y el conjunto de Ancelotti, sin opciones en Liga, se miden en un final de curso intrascendente

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este domingo al Sevilla FC en la jornada 37, la penúltima, de LaLiga EA Sports, en un duelo intrascendente en un final de curso al que ambos conjuntos llegan sin nada en juego, después de los blancos quedarse sin opciones de título doméstico y con el único aliciente de hacer 'pichichi' a Kylian Mbappé, mientras los hispalenses llegan aliviados y sin presión tras confirmar la salvación, aunque rodeados de un ambiente hostil a nivel institucional.

Apenas puede haber cambios en la tabla a falta de dos jornadas para Real Madrid y Sevilla, por lo que su final de curso es irrelevante. Pero a esta situación no han llegado de la misma manera, con tristeza y depresión en el lado blanco, y con alivio y alegría tras lograr en la jornada previa la salvación matemática en Nervión.

El Sevilla, con más sufrimiento que en tiempos anteriores, venció a Las Palmas (1-0) por la mínima y calmó las aguas, que hace tiempo que bajan revueltas en el club, por la tensión entre la afición y la actual directiva. Por esto, una triunfo ante el Real Madrid sería balsámico y rebajaría quizá la tirantez en la grada, pero el equipo de Nervión no gana a los blancos desde hace seis años.

Esto, sin embargo, puede ser una motivación extra para un equipo que ha recurrido al corazón de Joaquín Caparrós para la recta decisiva de una temporada muy irregular, siempre con el descenso amenazando y con la sensación de que está mucho más abajo de lo que su historia dicta. Pero el día a día manda y ahora tiene la oportunidad de cerrar su temporada en el Sánchez-Pizjuán con buen sabor de boca.

En el otro lado, el Real Madrid tampoco se juega nada, aunque los motivos son más tristes. El estado anímico del equipo no es el mejor después de no llegar hasta el final de temporada con opciones de título, y el objetivo principal, como para el Sevilla, es mostrar orgullo y una buena imagen para despedir la campaña con buenas sensaciones, antes del inicio de un nuevo proyecto en menos de un mes, con nuevo entrenador y la disputa del Mundial de Clubes.

Será el penúltimo partido de Ancelotti antes de comenzar el reto como seleccionador de Brasil y, como en el duelo ante el Mallorca, la cantera será protagonista. Los blancos vencieron a los baleares en la última jugada del encuentro en el Bernabéu con un tanto del joven Jacobo Ramón, asistido por el hasta ahora desaparecido Jesús Vallejo. Ambos podrían tener hueco en el once, aunque si Luka Modric repite como titular, Aurelien Tchouameni sería pareja del canterano en el eje de la zaga.

Y no hay mucho margen más, dependiente de si Rodrygo Goes sí puede participar en Sevilla, después de no jugar ni un minuto desde la final de Copa del Rey a finales de abril. Esto es poco probable, así que volverán al once Dani Ceballos y Jude Bellingham, en el centro del campo, mientras Arda Güler, Endrick y el 'pichichi' Kylian Mbappé integrarán el tridente ofensivo.

Otro aliciente para el Real Madrid es mantener su idilio con un feudo siempre complicado. Tras caer por 4-3 en el Clásico en Barcelona en su salida más reciente, y ahora quiere prolongar una racha de cinco partidos sin perder en el Sánchez-Pizjuán (4V y 1E). Aunque el Sevilla de Caparrós está, pese a la agitación y la tensión institucional por los enfrentamientos entre afición y directiva, regado por el alivio, y suma tres encuentros ligueros sin perder como local, rompiendo un balance de ocho partidos sin ganar en la última jornada.

En el último encuentro como local del Sevilla esta temporada, Caparrós incorporará alguna novedad respecto a la victoria ante Las Palmas. Kike Salas finalmente podrá entrar en el once, mientras el capitán Nemanja Gudelj acompañaría a Lucien Agoumé y Djibril Söw en el centro del campo, mientras Suso, Dodi Lukebakio y Peque tendrían la responsabilidad ofensiva.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SEVILLA FC: Nyland; Carmona, Badé, Salas, Pedrosa; Agoumé, Gudelj, Söw; Suso, Peque y Lukebakio.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio, Fran García; Modric, Ceballos, Bellingham; Güler, Endrick y Mbappé.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear).

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--HORA: 19.00/Movistar LaLiga+.