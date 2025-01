Sánchez Vera: "La Real Sociedad sabe a medio y largo plazo lo que quiere hacer"

Jose Luis Sanchez Vera, head coach of Real Sociedad, looks on during Spanish Super Cup 25, Supercopa de Espana, women football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Butarque stadium on January 23, 2025, in Leganes, Madrid, Spain.

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, José Luis Sánchez Vera, ha dicho este jueves que el club 'txuri-urdin' "sabe a medio y largo plazo lo que quiere hacer" con su equipo femenino, a rebufo de su derrota por 3-2 ante el Real Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España.

Así, en su rueda de prensa desde el Estadio Municipal de Butarque abogó por enfrentarse "siempre" a rivales como el Real Madrid. "Eso nos va a exigir y la Real Sociedad sabe a medio y largo plazo lo que quiere hacer. "El partido tiene muchos análisis. Se nos escapa por errores individuales, no hemos encontrado ciertas situaciones en el juego. Bajo mi opinión, la Real ha estado mejor en el campo. Pero sabemos que el Real Madrid necesita poco para llegar y meter gol", recalcó.

Después del 1-0 que anotó Caroline Weir en el minuto 4, sus pupilas igualaron pronto el marcador. "Nos hemos rearmado, pero me ha dolido más el 3-1 porque estábamos metiendo al Real Madrid atrás. Hemos jugado bien por dentro, con un Real Madrid que juega vertical", comentó al respecto.

"Teníamos que generar runrún, que en Leganés vieran a una Real Sociedad que pudiera dar el campanazo, y lo hemos hecho. Creo que hemos jugado nuestras armas y el Real Madrid no ha jugado las que se imaginaba que podía usar", afirmó Sánchez Vera en su conferencia de prensa.

"Nos quedamos con el casi, pero contentas por el cómo. Para mí siempre es importante el cómo. Soy ultradefensor de lo que significa cada situación de cada partido en el fútbol femenino", señaló. "Ha sido un partido que ha estado a la altura del crecimiento que está teniendo nuestro fútbol. La Real Sociedad es un segundo escalón muy claro y que ha dado pasos este año", se congratuló el técnico 'txuri-urdin'.

"Enfrente estaba el Real Madrid, hemos tenido personalidad y hemos terminado con las niñas de Zubieta", aludió a las canteranas que en el tramo final pusieron contra las cuerdas a las merengues. Pese a las polémicas, Sánchez negó que hubiera penaltis. "El nuestro creo que tampoco es, sinceramente. Me quedo con la situación del juego, creo que el arbitraje no ha tenido nada más allá de esas acciones de VAR. Y no creo que haya habida ninguna equivocación grave", apostilló.

Luego fue preguntado por la opción de llevar esta Supercopa Femenina a Arabia Saudí. "No es una información que nos hayan confirmado en ningún momento, no sé qué tiene de verdad", hizo referencia a las recientes palabras de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre este controvertido asunto.

"Ante algo que no es oficial, no voy a comentar. ¿Mi opinión?, a mí no me gustaría. Nuestras exigencias son otras para generar para el fútbol femenino lo que se merece", resaltó. "Separar nuestros equipos de su afinidad, de lo suyo, nos va a complicar", agregó Sánchez Vera.

"Cuando pierdo, no me voy satisfecho nunca. Entiendo que sí me siento identificado en cómo ha perdido la Real", explicó. "La Real ha planteado un partido para ganar, sabiendo que puedes ganar o perder. En ese aspecto creo que hemos dado un salto y hemos estado más cerca", concluyó.