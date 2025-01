Sánchez-Vera: "El Real Madrid tiene la obligación y la Real Sociedad quiere molestar"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad Femenina, José Luis Sánchez-Vera, aseguró que la semifinal de este jueves ante el Real Madrid en la Supercopa de España será un partido totalmente diferente" al que pudieron tener las madridistas el pasado fin de semana cuando cayeron en Liga F ante la SD Eibar, y concedió "la obligación" de estar en la final a un rival al que quieren "molestar" y que deberá mostrar "alma" en una competición que se han ganado disputar ante "tres transatlánticos".

"(La victoria del Eibar ante el Real Madrid) Sigue demostrando que en cada partido pueden pasar 256.000 cosas y que hay que respetarlo. El camino que siguió Eibar para ganar, creo que no es una seña de identidad de cómo intenta hacerlo la Real, que no es ni mejor ni peor. Es un partido totalmente diferente y lo saben el Real Madrid y la Real Sociedad. Vamos a ver cómo estamos nosotras de bien para intentar estar cerca de poder tener alguna opción de meternos en esa final", señaló Sánchez-Vera en rueda de prensa.

El técnico 'txuri-urdin' dejó claro que van a "intentar imponer" su estilo y que no piensa en otra cosa que en ganar. "Siempre que planteas algo crees que puedes tener opciones de ganar, sea Supercopa, Liga, Copa, Champions o sea lo que sea", aseveró.

Lo que no tiene tan claro es que la eliminatoria esté al 50-50. "Sé que es el Real Madrid y que es el segundo mejor equipo, por rendimiento, por perfil individual, creo que a nivel táctico han crecido. Creo que debemos de respetar y valorar que la Real Sociedad sea ese tapado que aparece ahí con transatlánticos como son Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, con toda la humildad del mundo", advirtió.

"Yo no sé si es meter presión o no, pero si os pregunto a todos los que estáis aquí quién gana mañana, y no tiráis de 'corazoncito', vais a decir que el Real Madrid. O sea, creo que el 50-50 no está, creo que el que tiene presión y la obligación de jugar una final es el Real Madrid, y delante hay una Real Sociedad que quiere molestar", añadió.

El madrileño también pidió "respetar y valorar" la oportunidad que tienen delante. "Es una Supercopa de España que sólo tienen la gran fortuna de jugar cuatro equipos. Somos cuatro los que estamos en el foco de un partido mayor. Es un partido importante que se ganó esta plantilla el año pasado metiéndose en una final eliminando a Levante, Atlético de Madrid y jugando una final con todo un FC Barcelona", remarcó.

"Creo que el criterio futbolístico lo tenemos. Podemos estar más cerca, pero sin sentirlo, sin valorarlo y sin respetarlo, tendremos más problemas como fue el día del Barça. Así que me gustaría ver un equipo que tiene esa alma o como el otro día pasó en el segundo tiempo ante el Espanyol, que por los arreones de juego, por tener alma, por querer, empezó a levantar toda esa gente que vino con nosotros. No es solo el ganar, sino como queremos ganar", subrayó de cara a cómo deben afrontar la semifinal.

Sánchez-Vera no olvida que cuenta con "un grupo joven que va madurando" y que tampoco están habituados a "ese contexto de jugar domingo y miércoles". "El Real Madrid sí, por eso hemos priorizado un 'poquito' el poder llegar bien. Estamos con muchísima ilusión de hacerle un partido complicado al Real Madrid, de que tenga que hacer muchas cosas bien y la Real muchas cosas mal para que puedan ganar", advirtió.

El entrenador de la Real Sociedad afirmó también que no se centra en jugadoras a nivel individual "porque en cuanto te cambiara la futbolista, te condiciona todo el planteamiento". "Intentamos detectar dentro del análisis y de lo que vemos, qué situaciones, qué automatismos sobre lo que ha hecho en los últimos partidos o sobre cómo puede reaccionar a posibles situaciones que nosotras vamos a hacer", detalló.

EIZAGIRRE: "NO TENEMOS QUE HACERNOS 'PEQUEÑITAS' COMO EN OTRAS FINALES" Por su parte, la capitana Nerea Eizagirre reconoció que la llegada del nuevo técnico les ha hecho ganar "en competir mejor, y en intentar estar centradas y metidas los 90 minutos, y en muchas veces entender qué tienes que hacer cuando estás en el campo". "Creo que todavía tenemos mucho margen de mejora, pero se está viendo que estamos ahí arriba, con los mismos puntos que el Atlético", indicó.

"Creo que si planteamos un partido bueno y si damos todo lo que ha dicho Jose, creo que el equipo puede estar cerca porque sabemos el nivel que tenemos y creo que también tenemos que ser capaces de demostrarlo, no hacernos 'pequeñitas' que quizás nos ha pasado alguna final, sino creernos que podemos pasar y ser un equipo grande", agregó la centrocampista.

La realista no duda de que el Real Madrid "vendrá siendo un equipo grande" y que cuenta "con jugadoras muy buenas". "Pero nosotras también somos buenas e intentaremos hacer lo mejor posible", expresó una Eizagirre feliz de participar de "otro momento importante" del club. "Es importante que en todos los sitios que pasan las cosas importantes esté la Real Sociedad", resaltó.

"No sabemos si vamos a volver a jugar una Supercopa y tenemos que vivir el momento. He tenido la suerte de vivir muchas cosas, no sé si viviré más o no, pero quiero disfrutar e intentar dar la mejor versión para que el equipo esté más cerca de estar en esa final. Creo que tenemos que transmitir todas, las jóvenes, las que llevamos más tiempo aquí y las que hemos vivido más finales, que tenemos que darlo todo e intentar estar en esa final otra vez", manifestó.

Para la guipuzcoana, "un poco a priori" es el Real Madrid el que tiene más presión por estar en la final. "Pero nosotras vamos a intentar ponerlo difícil, intentar luchar cada balón e intentar hacer lo mejor posible. Me gusta mucho jugar estos partidos, pero los nervios no es lo que más me condiciona. Es verdad que tenemos un equipo muy joven y cuesta un poco más, pero más que estar nerviosa es que cada uno confíe en que puede dar su mejor nivel", sentenció