La sanción de Matías Almeyda queda reducida a cinco partidos

Archivo - Matias Almeyda, Sevilla FC - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, vio reducida la sanción que acarrea desde su expulsión el pasado 14 de febrero a cinco partidos, que cumplirá ya este fin de semana en la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

El conjunto andaluz confirmó que el técnico argentino cumplirá ya con los cinco partidos este sábado en el duelo del Sevilla contra el Valencia, su último encuentro de sanción después de ser expulsado bajo una intensa protesta en el duelo contra el Deportivo Alavés.

"Los Servicios Jurídicos del club, apoyados en una reciente modificación del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, relativo a las sanciones por protestas a los colegiados, por la cual rebajan la sanción mínima de dos a un partido, solicitaron al Comité de Competición la adecuación de la sanción con carácter retroactivo, petición que ha sido aceptada por este organismo", explicó el Sevilla en un comunicado.

De esta forma, la sanción, que inicialmente fue de siete partidos, se ve acortada en un partido, que se suma al que ya redujo el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) la pasada semana por las muestras de arrepentimiento del técnico.