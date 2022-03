Sandra Paños: "Debemos luchar juntas por el fútbol femenino independientemente del escudo"

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La guardameta del FC Barcelona Sandra Paños admitió la importancia de que las jugadoras luchen "juntas independientemente del escudo y la raza" para seguir rompiendo barreras en el fútbol femenino con el fin de conseguir el espacio merecido, por lo que tener el apoyo del deporte masculino "ayuda a que el crecimiento sea mayor".

"Para poder seguir rompiendo barreras y hacernos fuertes tenemos que ir juntas, independientemente del escudo, de la raza y de todo. Es lo más importante: compañerismo, respeto y luchar con el fin de que el fútbol femenino tenga el espacio que tiene que tener. El fútbol no tiene género", explicó Paños en declaraciones al espacio 'The Match Up' de DAZN que recoge Europa Press.

La alicantina anunció su unión con la iniciativa Common Goal, un movimiento con más de 200 profesionales entre jugadores y técnicos que consiste en donar un 1% del salario para ayudar a la gente desfavorecida. Sé que ya hay muchas jugadoras y jugadores que están dentro de este movimiento y a mí me hace especial ilusión el ayudar a toda esa gente que realmente lo necesita a través del fútbol", añadió Paños.

Uno de los mensajes más especiales que recibe la guardameta es el de Babett Peter, jugadora del Real Madrid, dándole la bienvenida al movimiento. "El fútbol no tiene género, estamos en el camino de desarrollarnos y crecer, pero creo que tener el apoyo también del deporte masculino ayuda a que ese crecimiento sea mayor", expresó la alicantina.

Sobre el crecimiento del fútbol femenino, Paños destacó que "a la vistá está que sí que interesa". Como ejemplo, puso el 'sold out' para el Clásico ante el Madrid, algo que que sorprendió a los jugadoras al venderse todas las entradas en dos días. "Si realmente se organizan bien las cosas, la gente hace por y para ver fútbol femenino", culminó la portera.

También mostró destacó la consolidación del FC Barcelona como gran dominador del fútbol femenino europeo durante la pasada campaña, por lo que mostró su orgullo al estar "en el mejor equipo del mundo", que apuesta porque este deporte "siga creciendo sin ningún tipo de techo".

Para ella no hay duda sobre quién es la mejor jugadora con la que ha compartido vestuario. "Diría que, ahora mismo, Alexia (Putellas), porque está en un estado espectacular. Me parece que es completísima en todos los aspectos y soy una afortunada por poder compartir vestuario con ella", dijo sobre su compañera de equipo en el Barça y la selección española.

En opinión de Paños, la posición que ella ocupa en la portería tiene un componente especial. "Los porteros somos diferentes a todos los demás. Mucha gente dice 'las porteras estáis locas'. No creo que estemos locas, pero tenemos algún punto diferente al resto", concluyó sobre el rol que ejerce.