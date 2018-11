Sandra Sánchez visita a la selección española de fútbol

Actualizado 12/11/2018 21:30:57 CET

La karateca española Sandra Sánchez, que el sábado se proclamó campeona del mundo en la modalidad de kata, visitó este lunes a la selección española de fútbol y presenció el entrenamiento a puertas abiertas celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

En un encuentro hecho posible gracias a Pelayo Seguros, la talaverana fue felicitada por los jugadores y charló con ellos antes de recibir una camiseta de 'la Roja' con su nombre y el dorsal '1' de manos del capitán de la selección, Sergio Ramos.

"Estoy emocionada de vivir una experiencia como esta. De esta experiencia se aprende, porque entre todos los deportistas sacamos lo bueno y lo malo de los entrenamientos, siempre se coge algún detalle para llevarlo a mi deporte", señaló Sánchez tras la visita.

Además, describió el encuentro como "superagradable". "Cuando es algo entre deportistas se valora lo que significa ganar un Campeonato del Mundo. Han sido superagradables conmigo", dijo, antes de comentar qué habló con Ramos. "Me ha felicitado y ha apreciado mucho que haya conseguido la medalla en el Mundial. Me ha preguntado cómo fue y cómo me sentía. Para mí es increíble, porque valoro muchísimo lo que hacen ellos", indicó.

De hecho, la campeona mundial reconoció que ella también practicó fútbol en su momento. "Jugaba en un equipo cuando estuve un año viviendo en Australia. Me gusta jugar al fútbol", recordó.

Sánchez, vigente campeona de Europa y primera del ranking femenino, venció en su final del Campeonato del Mundo de Madrid a la japonesa Kiyou Shimizu (3-2), que defendía el título.