El Sanse sorprende al Málaga con uno menos y aleja el descenso - LALIGA

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad B ha logrado este lunes la victoria ante el Málaga CF (2-1) en el último partido de la vigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion, en el que remontó el gol inicial de los visitantes y aguantó con uno menos, por la expulsión de Gorka Gorosabel en el minuto 72, para alejarse de la zona de descenso.

Los andaluces se adelantaron al cuarto de hora con un cabezazo de David Larrubia, neutralizado nueve minutos más tarde con el tanto de Gorka Carrera. Ya en la segunda mitad, el keniano Job Ochieng puso por delante a los donostiarras, que defendieron el resultado a pesar de quedarse en inferioridad después de que Gorosabel viese la segunda cartulina amarilla en el 72.

De esta manera, el filial 'txuri urdin' suma su segunda victoria consecutiva y alcanza los 31 puntos, tres más que los que marcan el descenso, mientras que el Málaga se queda sexto con 41, los mismos que atesoran la UD Las Palmas, quinta, y el Córdoba, primero de los aspirantes a la zona de 'Playoff', y a seis de los puestos de ascenso directo.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 26 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Almería - Andorra 3-2.

-Sábado.

Córdoba - Leganés 2-1.

Burgos - Cádiz 1-1.

Cultural Leonesa - Zaragoza0-0.

Granada - Valladolid 5-1.

-Domingo.

Mirandés - Las Palmas 1-1.

Eibar - Racing de Santander 2-1.

Huesca - Ceuta2-0.

Albacete - Sporting de Gijón 1-1.

Castellón - Deportivo de La Coruña 2-0.

-Lunes.

Real Sociedad B - Málaga 2-1.