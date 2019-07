Sarri: "Me gusta mucho Pogba"

Publicado 20/07/2019 19:55:49 CET

SINGAPUR, 20 Jul. (Reuters/EP) -

El entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, dejó claro este sábado que le "gusta mucho" Paul Pogba, pero no supo o no quiso valorar las opciones de que el jugador francés regrese al cuadro de Turín.

El jugador del Manchester United está siendo uno de los nombres propios del mercado de fichajes, en boca de varios equipos europeos por su postura abierta al cambio y las declaraciones de su agente sin dejar claro sus intenciones.

"Me gusta mucho Pogba, pero no sé la situación. No soy el director", dijo a los periodistas en Singapur, en la previa a su partido de la International Champions Cup contra el Tottenham Hotspur.

El técnico del United, Ole Gunnar Solskjaer, dijo esta semana que piensa en Pogba como pilar de su equipo, pero los rumores le dan muchas opciones de salir de Manchester. El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, fue preguntado en varias ocasiones por Pogba durante su rueda de prensa el viernes desde Houston (Estados Unidos).

"No voy a entrar en eso porque tenemos que respetar algunas cosas, entre ellas, a los jugadores que están aquí", dijo el francés. La opción del Madrid o la de regresar a una Juve de la cual salió en 2016 para ir al United son las que suenan con más fuerzas en caso de que el campeón del mundo decida dejar la Premier.