Seis españoles lucharán por el Balón de Oro

Archivo - Los jugadores de la selección española levantando el trofeo de la Copa del Mundo. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores españoles Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Pau Cubarsí (FC Barcelona), Fabián Ruiz, Ferran Torres (Paris Saint-Germain) y Marc Cucurella (Real Madrid) se encuentran entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, que se entregará el próximo 26 de octubre de 2026 en Londrés, y optarán a convertirse en el mejor jugador del año con la Copa del Mundo conseguida el pasado verano como principal baza.

Seis españoles lucharán el próximo 26 de octubre por ser reconocidos como el mejor jugador del año. Todos ellos formaron parte de la selección española que conquistó el pasado verano en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, siendo este triunfo una de las principales bazas de cada uno de ellos para alzarse con el entorchado. Además, el campeón de Europa y vigente Balón de Oro, Osumane Dembélé, y el máximo goleador de la historia de los Mundiales, Kylian Mbappé apuntan a ser sus principales rivales en la votación final.

Entre los campeones del mundo destacan Lamine Yamal, Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz. El extremo de Rocafonda tiene en su argumentario, además del Mundial, haber sido nombrado el mejor jugador de LaLiga EA Sports, que ganó con el FC Barcelona y en la que marcó 16 goles y repartió 11 asistencias. Además, también conquistó la Supercopa de España y consiguió seis goles y cuatro asistencias en la Liga de Campeones, en la que quedó eliminado en los cuartos de final.

Por su parte, Rodrigo Hernández, que ya sabe lo que es ganar el trofeo (2024), tiene en su candidatura el haber sido nombrado el mejor jugador de la competición más importante de la temporada, el Mundial, torneo en el que guió a España al título desde el centro del campo. El peso que suele tener la Copa del Mundo para denominar el Balón de Oro cada cuatro años lo convierte en uno de los máximos favoritos. Además, con el Manchester City levantó la FA Cup y la Copa de la Liga.

Pero si la puja para hacerse con el Balón de Oro se mide en títulos, nadie tiene más opciones que Fabián Ruiz. El centrocampista del París Saint-Germain consiguió la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental con los parisinos, y redondeó el curso con la Copa del Mundo, en la que tuvo un papel protagonista desde la ronda de cuartos de final, en la que se hizo con una titularidad que no soltaría.

Como alternativa a la armada española, que completan Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Ferran Torres, se encuentran los franceses Dembélé y Mbappé. El delantero del PSG volvió a liderar al equipo de Luis Enrique al título de campeón de Europa, que revalidó, con ocho goles y dos asistencias. También consiguió, como Fabián Ruiz, la Ligue 1, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. En la Copa del Mundo fue cuarto clasificado con Francia, teniendo un papel protagonista con seis goles y dos asistencias.

Y el último de los grandes favoritos es Kylian Mbappé. El francés se apoya en el Mundial realizado con su selección para ganar enteros. En Estados Unidos, México y Canadá 2026, el delantero del Real Madrid se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo tras ser el 'pichichi' de la competición con 10 tantos. Pero pese a su gran desempeño individual no pudo comandar a Francia hacia el título. Algo parecido a lo que le ocurrió en su club, con el que fue máximo goleador de LaLiga EA Sports con 25 tantos pero no logró levantar ningún trofeo.

La lista completa de nominados al Balón de Oro está compuesta por: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Vinícius Jr. (Real Madrid), Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Rodri (FC Barcelona), Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Khvitcha Kvaratskhelia, Willian Pacho, Marquinhos, Vitinha (PSG), Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Gabriel, William Saliba, Declan Rice (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Sadio Mané (Al-Nassr), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami) y Julián Quiñones (Al-Qadsiah).

LAMINE YAMAL Y CUBARSÍ, NOMINADOS A MEJOR JOVEN TALENTO

Protagonismo español también en los nominados a Mejor Talento Joven en el Balón de Oro, conocido como Trofeo Kopa, ya que en la relación de 10 futbolistas menores de 21 años aparece el extremo del FC Barcelona y la selección española Lamine Yamal, que ya lo ganó en 2024 y 2025, y su compañero Pau Cubarsí, ambos con el Mundial, la Liga y la Supercopa de España en sendas vitrinas de la campaña 2025-26.

En la terna también está el extremo costamarfileño Yan Diomande, ex del RB Leipzig y ahora jugador del Real Madrid, además de Kerim Alajbegovic (Juventus), Ayyoyb Bouaddi (Manchester City), Lennart Karl (Bayern Múnich), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y Warren Zaire-Emery (PSG).

La organización reveló también una lista de 10 guardametas nominados a Portero del Año, destacando a los tres españoles campeones del mundo con la selección Joan García (FC Barcelona), David Raya (Arsenal FC) y Unai Simón (Athletic Club), siendo este último el titular en el combinado entrenado por Luis de la Fuente.

Además, el portero del conjunto 'blaugrana' se proclamó el curso pasado campeón de Liga y Supercopa de España, y el meta del equipo londinense fue el menos goleado en la Champions y la Premier League, título que también logró con los 'Gunners'.

La terna, con tres guardametas de LaLiga EA Sports, la completan el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, el marroquí Yassine Bono (Al-Hilal), el suizo Gregor Kobel (Borussia Dortmund), el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea), el senegalés Édouard Mendy (Al-Ahli), el ruso Matvey Safonov (PSG) y el caboverdiano Vozinha (Colo-Colo), una de las sensaciones del reciente Mundial.